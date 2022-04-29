На комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности рассмотрели сезонные вопросы

Начальник управления ГО и ЧС Игорь Большаков доложил, что обстановка в городе в период половодья прогнозируется в пределах нормы. Опасность затопления участков на реке Норильской отсутствует.

«Гидрологическая ситуация стабильная. Ведётся ежедневный мониторинг в районе водозаборов № 1 и № 2. Службы, подведомственные управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города, Талнахского и Кайерканского территориальных управлений, своевременно вывозят снег с улиц и дворов, с участков пролегания трубопроводов и коллекторов. Учитывая опыт прошлого года, необходимо провести профилактические мероприятия на территории, прилегающей к реке Талнах, а именно на границе с проезжей частью и в районе рудника «Маяк», где стоят гаражи. Организован ежесуточный мониторинг уровня воды в реках Талнах и Хараелах, а также в ручье Кайерканский», — сообщил начальник Управления ГО и ЧС.

Далее на заседании рассмотрели вопрос о создании локальных систем оповещения на предприятиях и в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты и их сопряжение с муниципальной системой оповещения.

«Комплекс программно-технических систем оповещения города был введен в эксплуатацию в 2016 году. Сейчас, в соответствии с муниципальным контрактом, проходит второй этап создания подсистем комплекса пожарно-технических средств муниципальной системы оповещения. Он стартовал в январе, будет включать в себя проведение строительно-монтажных и других видов работ в Центральном районе до конца года. По завершении мероприятий по совершенствованию муниципальной системы оповещения города планируемый показатель охвата населения составит более 99 процентов», — отметил докладчик.

Глава Норильска Дмитрий Карасев, в свою очередь, сделал упор на мероприятиях по предупреждению чрезвычайных происшествий в период майских праздников: «Необходимо, чтобы руководители предприятий различных форм собственности назначили ответственных за соблюдение пожарной безопасности в возглавляемых ими подразделениях на каждый праздничный день. Обязательные меры — проверка электрооборудования, организация внеплановых противопожарных инструктажей, проверка наличия и состояния средств пожарной безопасности и пожаротушения. Это необходимо для того, чтобы праздничные дни в Норильске прошли спокойно и без чрезвычайных ситуаций».

По результатам заседания был утвержден план мероприятий по обеспечению безопасности населения в период половодья, руководителям предприятий рекомендовано проработать вопрос создания систем оповещения и их сопряжения с муниципальной системой. Что касается безопасности в майские праздники, решено провести комплекс профилактических противопожарных мероприятий и контролировать обстановку в течение всего праздничного периода.