Участники первого IT-акселератора презентовали стартапы на Кухне городских идей АРН

Защита новых продуктов в сфере информационных технологий стала финальным мероприятием интенсивного обучения. Арктический акселератор для местного IT-сообщества проводился по инициативе Агентства развития Норильска (АРН) в сотрудничестве с командой компании HowToWork (норильский резидент «Сколково», разработчик интеллектуальной цифровой платформы подбора и оценки персонала).

Всего в акселераторе участвовали 14 норильчан. На финальную защиту было представлено четыре проекта с высоким потенциалом реализации:

умный поисковик кадров с возможностью интерпретации речи (разработчик Дмитрий Андреев);

система сопровождения и оптимизации тренировочного процесса на базе цифрового профилирования (Назар Пономарев);

система автономного сбора, обработки и анализа персональных данных пользователей из социальных сетей (Андрей Долгополов);

арктический DevOps: технологичное решение по хранению информации в условиях нестабильной интернет-связи (Антон Силинский).

Инициативы айтишников оценивали: Луиза Александрова, директор по развитию Союза организаций бизнес-ангелов (Санкт-Петербург), Егор Семенов, заместитель руководителя проектного офиса бизнес-инкубатора КРИТБИ (Красноярск), Евгений Герасименко, директор норильского филиала Красноярского детского технопарка «Кванториум» – руководитель «IT-Куба», Михаил Петухов, основатель и директор компании HowToWork, специалисты Агентства развития Норильска и приглашенные предприниматели.

Потенциальные инвесторы и эксперты дали свои рекомендации по дальнейшему продвижению стартапов и выводу продуктов на рынок. Следующим этапом совместной работы айтишников с партнёрами над проектами станет подготовка заявок на получение грантового и венчурного финансирования.

«Реализация подобных мероприятий позволяет выявлять и поддерживать талантливых разработчиков, усиливать наши местные сообщества, стартап-команды, креативные индустрии в целом», – отмечает заместитель директора АРН по инвестициям и развитию бизнес-среды Роман Кулян.

Второй IT-акселератор Агентство развития Норильска проведет в следующем году. Объявить набор участников планируется уже в феврале.