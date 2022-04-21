Участников клуба «Юные дипломаты» отметили за первые достижения

Клуб «Юные дипломаты» был создан в мае прошлого года на базе гимназии № 11. Он является самым северным в стране и вторым по счёту в Сибирском федеральном округе. При поддержке Ассоциации российских дипломатов в рамках Общественного детского движения «Дипломаты будущего» он объединил шестерых гимназистов, для того чтобы они с разных сторон смогли познакомиться с этим направлением деятельности, расширить свои знания в гуманитарных науках и подготовиться к поступлению в МГИМО, если решат связать свою жизнь с дипломатией.

Директор гимназии № 11 Нина Шпетная отмечает, что с радостью поддержала идею открыть такой клуб в своём образовательном учреждении. «Новое всегда заманчиво. И очень приятно, что ребята в течение этого года проявили свои способности, с удовольствием погрузились в историю родной земли и другие дисциплины. Думаю, что и коллеги, и сами гимназисты поддержат меня – в подобной работе чрезвычайно важно участвовать в различных конкурсах и олимпиадах. Не просто участвовать, но побеждать, и с этим наши ученики с успехом справляются», - отметила педагог.

С самого начала клубной работы гимназия № 11 поддерживает тесный контакт с представительством МИД России в Красноярском крае в лице его руководителя Артёма Захарова. Юные дипломаты участвуют и занимают призовые места во всероссийских олимпиадах по истории, географии, обществознанию, иностранному языку. Углубленно изучают историю родного края и города, принимают участие в межрегиональном проекте исследовательских работ «Это моё Красноярье».

Кроме того, в этом учебном году команда норильчан проявила себя в межрегиональной тематической онлайн-викторине, приуроченной к Дню празднования дипломатического работника. Им удалось войти в тройку лидеров.

По итогам межрегионального конкурса эссе на тему «Роль дипломатии в ключевых моментах истории России» одиннадцатиклассница гимназии № 11 Альбина Кириченко заняла первое место. Министр иностранных дел Сергей Лавров передал ей памятную книгу «...с самыми добрыми пожеланиями успехов на поприще истории России и познания дипломатии нашей Родины». Награды участникам клуба «Юные дипломаты» передал заместитель главы города Норильска по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями Владимир Баринов. «С учётом того внимания, которое государство оказывает сегодня развитию арктических территорий, особо приятно, что наш клуб является самым северным во всей стране. Дипломатия играет в мире важную роль. Возможно, в перспективе именно от вас будет зависеть, как Россия будет себя представлять на международной арене. Этот год был для вас очень плодотворным. Вы познакомились с теорией дипломатии и большое внимание уделили практике. Особо хочу отметить достижение Альбины Кириченко. Я уверен, что эта победа станет большим стимулом для всех вас в стремлении получать еще больше новых знаний, оттачивать свой опыт в столь важном деле. Хочу пожелать, чтобы у вас никогда не тускнели глаза, чтобы вы всегда с большим интересом погружались в изучение нового, и тогда, без сомнения, вы сделаете так, что наша страна будет еще более масштабно развиваться в разных направлениях», - обратился к ребятам Владимир Баринов.

Работа первого набора клуба «Юные дипломаты» продолжается. А в мае он пополнится ещё шестью новыми участниками. Посвящение новичков намечено на первую годовщину клуба.

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