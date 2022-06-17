Участников программы Профстарт приглашают принять участие в онлайн-курсе Покорители Севера»

Участники курса приобретут навыки, которым не учат в вузе: критическое мышление, эффективное использование программы Excel, бережливое производство и оценка рисков. В начале обучения они получат доступ ко всем материалам базового блока. После прохождения теста для них откроется профильный блок со всем контентом. По завершении основного курса студенты смогут выбрать траекторию по направлениям, форматам и темам. Обучение включает самые разные форматы: видеолекции, статьи, тесты, практические задания, прямые эфиры с экспертами — будущие специалисты сами смогут выбрать комбинацию форматов, которая наиболее эффективна именно для них. Для «покорителей Севера» подготовлены бонусы и приятные подарки за прохождение тестов и участие в онлайн-активностях курса.

Стоит отметить, что ежегодно организаторы онлайн-академии совершенствуют программу. И в этом году по пожеланию участников она рассчитана не только на инженеров, но и на студентов бизнес-направлений. Они смогут получить фундамент для будущей карьеры.

После завершения 80% слушателей курса автоматически попадут в приоритетный список для прохождения практики в «Норникеле» или трудоустройства в компанию. А лучшие участники получат доступ к корпоративной библиотеке «Норникеля» и секретную подписку для тех, кто проявит себя в теме ESG.

Для участия в обучении необходимо пройти регистрацию до 10 июля.