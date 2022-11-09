Участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей освободили от уплаты пеней по взносам на капремонт

Эта мера социальной поддержки установлена указом губернатора Красноярского края «О социально-экономических мерах поддержки лиц, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей».

Согласно указу, члены семей участников специальной военной операции освобождены от начисления пени в случае несвоевременного и/или неполного внесения ими взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Чтобы воспользоваться этой мерой поддержки, члены семьи участника СВО должны обратиться с заявлением к получателю взноса: в региональный фонд капремонта либо в управляющую компанию или ТСЖ, если жители накапливают средства на капитальный ремонт на специальном счёте своего дома.