Автошколы выходят из режима карантина и возобновляют работу с курсантами

Почти два месяца автошколы находились в «подвешенном» состоянии: непонятно было, как вести обучение будущих водителей, как сдавать теоретическую часть ПДД и каким образом нарабатывать практические навыки вождения. С 4 июня, после решения губернатора Красноярского края о смягчении ограничений по коронавирусу, разрешено проводить практические упражнения по вождению автомобиля с инструктором. Однако обучение в классах автошкол и набор новых курсантов пока ещё не ведутся. Установленные меры будут действовать вплоть до 14 июня — даты, до которой продлён режим самоизоляции в крае.

Сергей Приходько, директор Норильского центра безопасности движения, говорит, что учебное заведение готово в любой момент приступить к работе. С начала июня Госавтоинспекция начала приём квалификационных экзаменов у тех курсантов, которые закончили обучение до начала пандемии, но не успели сдать теорию в ГИБДД. Экзамен проводят с соблюдением мер безопасности: в масках, перчатках, в классе – не более пяти человек.

— Такое послабление особенно важно для выпускников 11–х классов, которым предстоит сдать экзамен по правилам дорожного движения, чтобы получить водительское удостоверение, — говорит Сергей Приходько. — Пока они не разъехались по стране для поступления в вузы, им важно сдать экзамен здесь, на месте. Изначально планировалось экзаменовать их в конце мая, но из–за самоизоляции теперь в срочном порядке приходится навёрстывать упущенное.

К счастью, теорию школьники успели освоить, и в групповом обучении нет необходимости, некоторым осталось только откатать недостающие часы вождения, сдать теорию и получить водительское удостоверение категории В, которое даёт право управлять легковым автомобилем.

Поскольку с 4 июня разрешены практические занятия на автодроме, практику по вождению начнут нарабатывать курсанты из групп, которые были набраны с начала года, а после практики и они отправятся на теоретический экзамен в ГИБДД. Остро стоит вопрос с обучением норильчан на категорию А (мотоциклы) и А1 (квадроциклы и снегоходы). Руководители автошкол надеются, что с 15 июня набор курсантов можно будет возобновить. К работе все коллективы готовы, а главное — классы НЦБД позволяют рассадить обучающихся с учётом социальной дистанции. Предварительная запись уже ведётся, а учебная часть работает в телефонном режиме с 9 до 14 часов (телефон для справок 46–52–31).

Впрочем, желающие получить удостоверение категории А1 (машинист–тракторист), дающее право управлять квадроциклом, могут обучаться дистанционно, самостоятельно освоив основы безопасной эксплуатации и техническую часть. Автодромы тоже обновлены и готовы к приёму курсантов.

Период вынужденного бездействия даётся автошколам непросто. Ограничения в связи с пандемией коснулись не только курсантов, но и преподавателей. Ведь большинство инструкторов по вождению — индивидуальные предприниматели, и обучение — основной вид их заработка. Поэтому разрешение проводить практические занятия на автодромах стало для них приятной новостью. Постепенно всё становится на свои места.