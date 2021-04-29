МАУ ИЦ «Норильские новости»

Ученики 31-й школы покорили вершину горы Фестивальной

Ученики 31-й школы покорили вершину горы Фестивальной

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Ученики 31-й школы покорили вершину горы Фестивальной

Восхождение заняло пять дней и проходило при поддержке службы спасения Норильска и клуба туристов Таймыра.

Ученики 31-й школы покорили вершину горы ФестивальнойУченики 31-й школы покорили вершину горы ФестивальнойУченики 31-й школы покорили вершину горы ФестивальнойУченики 31-й школы покорили вершину горы ФестивальнойУченики 31-й школы покорили вершину горы Фестивальной

Высота горы Фестивальной в районе плато Путорана составляет 995 метров, категория трудности — 1Б. До места восхождения участники добрались на трэколах и снегоходах, лагерь они разбили на полуострове Каменном у озера Лама. Всего в поход отправились 16 школьников — десять десятиклассников и шестеро учеников 11-го специализированного класса МЧС. Ребят сопровождали учитель ОБЖ Вячеслав Мирошник и два инструктора по альпинизму.

Уникальная возможность полюбоваться красотами Таймыра и испытать свои силы у ребят появилась благодаря начальнику спасательного отряда Олегу Петрову, а также директору школы № 31 Ирине Лысенковой и её заместителю по воспитательной части Юлии Осиповой.

Текст Дарья Правдивцева
Фото участников поездки
29 апреля в 17:21 1020
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