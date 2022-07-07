Ученики 8–11-х классов могут пройти бесплатное обучение программированию
Ученики 8–11-х классов могут пройти бесплатное обучение программированию
Дополнительные двухлетние курсы обучения современным языкам программирования в прошлом году были запущены в пилотном формате. В этом году программа будет масштабирована на всю страну.
Учащиеся будут заниматься по программе, состоящей из четырёх модулей по 36 академических часов. Обучение программированию станет дополнением к базовой школьной программе по математике и информатике. Продолжительность обучения составит два года. Это позволит ребятам ещё в школе освоить первую IT-профессию, что в свою очередь должно стать для них стимулом связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с IT-сферой.
Предусмотрено два формата обучения: онлайн - с применением дистанционных технологий и офлайн – на базе региональных образовательных площадок. Их отберёт оператор проекта – Университет 2035. Предполагается, что на первом этапе бесплатные курсы по программированию пройдут не менее 100 тысяч ребят. В последующие годы их число вырастет до 240 тысяч.