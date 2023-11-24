Ученики 8-9-х классов примут участие в профтреке «Школа – СПО – Норникель»

Стартовое мероприятие Профтрека проходило в спортхолле «Айка», где собралось более 150 школьников и студентов ПТК ЗГУ и НТПТиС. Участники посмотрели видеоролики об организациях среднего профессионального образования и узнали о направлениях профессиональной подготовки. Далее ребята под руководством студентов-наставников работали над творческими проектами о предложенных профессиях.

«Мы получили рекордное количество заявок от общеобразовательных учреждений, что говорит о растущем интересе к профессиям «Норникеля» и образовательным возможностям территории. На стартовом мероприятии решили предложить участникам исследовательскую форму работы, чтобы расширить их представления о профессиях, которые можно получить в ПТК ЗГУ и НТПТиС: команды школьников под руководством студентов-наставников создают мини-проекты», – рассказала главный специалист управления корпоративных проектов ЗФ, куратор проекта «Профнавигатор» Наталья Гладкая.

В результате совместного творчества у ребят получились яркие плакаты и интересные информационные выступления.

Впереди у участников насыщенная интересная программа: профпробы в ПТК ЗГУ и НТПТиС, экскурсии на предприятия Заполярного филиала и в Таймырский колледж города Дудинки, тренинг в Корпоративном университете и встречи со специалистами и руководителями предприятий компании. Итоги профтрека с учреждениями среднего профессионального образования будут подведены в феврале следующего года.