Ученики «IT-Куб.Норильск» уже пишут свой первый код

Для зачисления в группы ребята проходили серьёзный отбор. Так, конкурс на обучение по программе «Яндекс.Лицей» составил семь человек на место. Срок обучения - два года, после чего ученики смогут работать junior-программистами. Курсы ведут действующие практики и преподаватели школ. Помимо профильной подготовки, все педагоги проходят дополнительную сертификацию от IT-Куба и Яндекс.Лицея.

В настоящее время занятия проводятся в аудиториях организаций-партнеров «IT-Куб. Норильск». К ноябрю закончатся отделочные работы в собственном помещении учреждения, и «IT-Куб.Норильск» откроет свои двери для учащихся других направлений.

IT-Куб - проект реализуемый в рамках национального проекта «Образование». С октября 2020 года в Норильске начал свою работу филиал федеральной сети центров детского творчества «IT-Куб.Норильск».

IT-Куб формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании-лидеры IT-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков c 1-го по 11-ый классы.

Партнеры сети – такие гиганты индустрии, как Яндекс.Лицей, Сетевая академия CISCO, Кодвардс, Алгоритмика, АЛРИИ (Ассоциация лабораторий по развитию искусственного интеллекта) и другие.

Обучение проводится по следующим направлениям: программирование на Python, мобильная разработка, VR/AR - виртуальная и дополненная реальность, искусственный интеллект, основы программирования, системное администрирование и др.

Проект инициирован Агентством развития Норильска при поддержке администрации города.

Всего в IT-Куб было набрано 405 детей для обучения по восьми направлениям.