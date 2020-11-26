Ученики выпускных классов возвращаются за парты

Исполняющий полномочия главы города Норильска Николай Тимофеев провёл оперативное совещание, поводом для которого стало обращение родителей к городской власти с просьбой отменить для 9 и 11-х классов дистанционное обучение. Они опасаются, что детям из старших классов не удастся качественно подготовиться к экзаменам. Авторы обращения - родительский комитет 9-го класса - попросили родителей других классов и школ написать аналогичные письма.

Активисты заострили внимание на том, что дистанционное обучение не отменяет и не облегчает ни выпускные экзамены, ни последующие вступительные. К тому же в отдельных случаях такая форма обучения привела к обратному эффекту - дети недополучают знания и экзаменационные практики.

На совещании Николай Тимофеев задал персональные вопросы руководителю норильского отдела министерства здравоохранения региона Кобе Кавтеладзе и начальнику территориального отдела управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Норильске Андрею Першину о существовании принципиальных аргументов против предложения родителей школьников. Оба руководителя сочли, что, исходя из текущей эпидемиологической обстановки в городе, при соблюдении всех профилактических мер и санитарных норм обучение старшеклассников возможно.

- Я поддерживаю просьбу родителей, - сказал Коба Кавтеладзе. - И считаю, что учащихся 9-11-х классов можно перевести на очную форму обучения и дать детям возможность нормально подготовиться к экзаменам.

Следует отметить, что краевыми властями принято решение продлить дистанционное обучение в средней школе на основе рекомендаций министерства образования Красноярского края. До 6 декабря школьники могут учиться из дома. При этом выпускники Норильска выходят готовиться к экзаменам уже в понедельник, 30 ноября.