Учеников 1-9-х классов приглашают принять участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасный интернет»

В заданиях моделируются ситуации, которые могут возникнуть при общении в сети. Участники должны проанализировать каждый случай отдельно и выбрать корректный план действий. Кроме того, школьники ознакомятся с принципами работы искусственного интеллекта на понятных примерах, а также научатся уверенно и правильно вести поиск и использовать информацию в сети. Все задания адаптированы под разные возрастные группы, выполнять их можно дома при участии родителей.

Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе «Учи.ру» по ссылке.

Онлайн-состязание проводит АНО «Национальные приоритеты» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ» при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.