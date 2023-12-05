МАУ ИЦ «Норильские новости»

Учеников 1-9-х классов приглашают принять участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасный интернет»

Учеников 1-9-х классов приглашают принять участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасный интернет»

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Учеников 1-9-х классов приглашают принять участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасный интернет»

Она поможет школьникам сформировать навыки безопасного поведения в интернете. Пройти онлайн-тест можно будет до 25 декабря.

Учеников 1-9-х классов приглашают принять участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасный интернет»

В заданиях моделируются ситуации, которые могут возникнуть при общении в сети. Участники должны проанализировать каждый случай отдельно и выбрать корректный план действий. Кроме того, школьники ознакомятся с принципами работы искусственного интеллекта на понятных примерах, а также научатся уверенно и правильно вести поиск и использовать информацию в сети. Все задания адаптированы под разные возрастные группы, выполнять их можно дома при участии родителей.

Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе «Учи.ру» по ссылке.

Онлайн-состязание проводит АНО «Национальные приоритеты» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ» при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

5 декабря в 10:35 560
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