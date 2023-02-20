Учеников 6-11-х классов с любым уровнем подготовки приглашают на олимпиаду по информатике

Олимпиада будет состоять из двух этапов - познавательного и соревновательного. Первый этап уже стартовал и продлится до 6 марта. Задания первого тура включают в себя: задачи на логику и программирование. Их можно решать в любом порядке. Школьники, набравшие больше всего баллов, пройдут во второй тур. Результаты первого этапа будут опубликованы уже 9 марта.

С 18 марта по 2 апреля пройдёт второй тур, который представляет собой командное соревнование в виде хакатона (мероприятие, на котором разработчики, дизайнеры и маркетологи в одной команде решают какую-либо задачу, соревнуясь с другими командами). В команде должно быть пять человек. Основная задача участников – создать навык для голосового помощника Алисы. На сегодня от Красноярского края на олимпиаду заявились 853 ученика.

Для участия в олимпиаде необходимо зарегистрироваться на сайте «Яндекс-Учебник» по ссылке. Олимпиада проводится в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».