Учитель истории и обществознания гимназии № 5 получила «исторический Оскар»

Церемония награждения проходила в Доме Российского исторического общества в Москве. Организаторами конкурса, который призван повысить интерес к отечественной истории и популяризировать экспериментальные и инновационные формы её изучения и преподавания, выступили Фонд «История Отечества» и Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей истории и обществознания». Александр Бугаев, первый заместитель министра просвещения Российской Федерации, назвал этот конкурс историческим Оскаром.

« Конкурс поддерживает талантливых преподавателей истории в школе, чей опыт и педагогическая инициатива могут способствовать обогащению российской педагогической практики, внедрению методик преподавания нестандартных тем по отечественной истории. Ведь условия конкурса предусматривают умения и навыки преподавателя в рамках школьного курса познакомить учеников, в том числе с так называемыми трудными вопросами отечественной истории, по которым в российской научной среде до сих пор нет единого мнения», — отмечают организаторы.

Он проводится уже шестой раз и проходит в три этапа по всем федеральным округам. Его участники должны заполнить анкету, написать эссе, снять на видео открытый урок и в финале сделать самопрезентацию и представить мотивационный компонент урока. От каждого округа в финал попадают три победителя.

В этом году в финал вышли 24 человека из восьми регионов страны. В их числе и норильчанка.