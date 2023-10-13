Учитель из гимназии № 1 вышла в полуфинал конкурса «Флагман образования»

Среди полуфиналистов конкурса оказалась и наша землячка Евгения Лысенко, учитель химии, биологии, заведующая по учебно-воспитательной работе гимназии № 1. Всего в полуфинал вышли 28 педагогов.

Проект «Флагманы образования» создаёт условия для поиска и поддержки наиболее талантливых и мотивированных управленцев в сфере образования, педагогических работников и студентов с перспективой попадания в кадровый резерв федеральной, региональной или муниципальной систем образования России.

Региональный полуфинал проводится 12-13 октября в очной форме на базе Красноярского краевого института повышения квалификации при поддержке министерства образования Красноярского края. Участникам предстояло выполнить конкурсные задания, нацеленные на комплексную оценку сформированности надпрофессиональных компетенций и специальных (профессиональных) знаний.

«Уважаемые коллеги! Конкурс «Флагманы образования» позволяет выявить и поддержать тех, кто хочет развиваться, кто готов транслировать свой опыт. Сегодня выстраивается единое образовательное пространство, поэтому важно идти в ногу со временем, с инновациями. И во главе этой работы стоят именно такие активные педагоги и управленцы, как вы! Сегодня вы в статусе полуфиналистов. Очень приятно видеть, что среди полуфиналистов есть представители не только городов, но и сельских территорий, а также те, кто уже испытал радость побед. Вам предстоит пройти ряд конкурсных испытаний, и, несмотря на результат, каждый из вас получит огромный опыт, повысит уровень профессиональных компетенций, а также будет находиться в постоянном живом обмене мнениями, идеями, непрерывном повышении своей профессиональной квалификации», – поприветствовала участников заместитель министра образования Красноярского края Наталья Анохина.

По итогам проведения полуфинала будут определены финалисты конкурса по целевой группе «Педагоги и управленцы в сфере образования».