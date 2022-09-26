Учитель из Норильска вышла в полуфинал федерального телеконкурса

Поддержим норильчанку!

Проходите по ссылке в чат- бот для голосования:

В общении с ним нужно пройти следующий алгоритм:

Нажимаем:

1. Начать

2. Голосовать за Классного учителя

3. Физика

4. Волкова Ирина Александровна

5. Отдать свой голос