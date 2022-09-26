Учитель из Норильска вышла в полуфинал федерального телеконкурса
Учитель из Норильска вышла в полуфинал федерального телеконкурса
Преподаватель физики талнахской гимназии №48 Ирина Волкова опередила 6000 конкурентов и вышла в полуфинал благодаря своей неординарности, таланту, харизме, собственному стилю и умению нестандартно преподнести предмет.
Поддержим норильчанку!
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3. Физика
4. Волкова Ирина Александровна
5. Отдать свой голос