МАУ ИЦ «Норильские новости»

Учитель из Норильска вышла в полуфинал федерального телеконкурса

Учитель из Норильска вышла в полуфинал федерального телеконкурса

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Учитель из Норильска вышла в полуфинал федерального телеконкурса

Преподаватель физики талнахской гимназии №48 Ирина Волкова опередила 6000 конкурентов и вышла в полуфинал благодаря своей неординарности, таланту, харизме, собственному стилю и умению нестандартно преподнести предмет.

Учитель из Норильска вышла в полуфинал федерального телеконкурса

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3. Физика

4. Волкова Ирина Александровна

5. Отдать свой голос

26 сентября в 14:53 350
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