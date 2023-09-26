Учитель русского языка и литературы из Дудинки стала финалисткой телешоу «Классная тема!»
Учитель русского языка и литературы из Дудинки стала финалисткой телешоу «Классная тема!»
Проект «Классная тема!» создан в прошлом году по поручению президента России Владимира Путина Министерством просвещения России и телеканалом «Россия» при информационной поддержке VK.
Северяне могут поддержать учителя русского языка и литературы Дудинской гимназии Василису Барабанову. До 1 октября на странице конкурса в социальной сети «ВКонтакте» проходит онлайн-голосование за финалистов.
Всего в финал вышли 35 учителей со всей России. По итогам голосования будут определены семь учителей-финалистов – лидеров народного голосования. Они выступят в финальном гранд-шоу на телеканале «Россия», где проведут самый необычный и запоминающийся урок в своей карьере. Победитель получит приз – авторскую программу на федеральном телеканале.
Посмотреть видеоурок Василисы Барабановой, учителя русского языка и литературы, полуфиналиста второго сезона телешоу «Классная тема!», можно по ссылке.