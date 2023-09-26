Учитель русского языка и литературы из Дудинки стала финалисткой телешоу «Классная тема!»

Северяне могут поддержать учителя русского языка и литературы Дудинской гимназии Василису Барабанову. До 1 октября на странице конкурса в социальной сети «ВКонтакте» проходит онлайн-голосование за финалистов.

Всего в финал вышли 35 учителей со всей России. По итогам голосования будут определены семь учителей-финалистов – лидеров народного голосования. Они выступят в финальном гранд-шоу на телеканале «Россия», где проведут самый необычный и запоминающийся урок в своей карьере. Победитель получит приз – авторскую программу на федеральном телеканале.

Посмотреть видеоурок Василисы Барабановой, учителя русского языка и литературы, полуфиналиста второго сезона телешоу «Классная тема!», можно по ссылке.