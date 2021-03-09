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Учителю из Норильска присвоили звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»

Учителю из Норильска присвоили звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»

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Учителю из Норильска присвоили звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»

Венера Ли, учитель русского языка и литературы средней школы № 1, обладательница многочисленных наград как местного и краевого, так и федерального уровней, по указу президента России удостоена государственной награды.

Учителю из Норильска присвоили звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»

Перед праздниками в торжественной обстановке указ президента о присвоение звания зачитал Сергей Батурин, полномочный представитель губернатора Красноярского края. Кроме того, Дмитрий Карасев вручил Венере Ли благодарственное письмо главы Норильска.

«За высокий профессионализм, безупречный труд и личный вклад в дело воспитания и образования детей на территории муниципального образования город Норильск», - говорится в письме.

Фото Ирина Яринская
9 марта в 09:41 60
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