Учителю из Норильска присвоили звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»

Перед праздниками в торжественной обстановке указ президента о присвоение звания зачитал Сергей Батурин, полномочный представитель губернатора Красноярского края. Кроме того, Дмитрий Карасев вручил Венере Ли благодарственное письмо главы Норильска.

«За высокий профессионализм, безупречный труд и личный вклад в дело воспитания и образования детей на территории муниципального образования город Норильск», - говорится в письме.