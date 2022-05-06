Учитель-логопед из Норильска стала победителем регионального этапа конкурса «Учитель-дефектолог года — 2022»

По словам победительницы, все участники муниципального этапа конкурса, который проходил в октябре прошлого года, были достойны пройти дальше. Но именно Ольге жюри предоставило возможность защищать честь Норильска на региональном этапе.

Конкурс проходил в Красноярске с 18 по 27 апреля в три этапа. На первом — участники смогли вновь почувствовать себя студентами. Им нужно было быстро отвечать на вопросы, как на экзамене. Норильчанка призналась, что было немного волнительно, так как жюри было очень строгое. На втором этапе учителя должны были провести урок, тему которого они узнали только за полтора дня до часа икс.

«Мне попалась тема «Космос», и за этот короткий срок мне необходимо было подготовить занятие, написать конспекты и приобрести все необходимые материалы. Самая большая сложность в том, что деток я видела впервые. А ведь у каждого из них были речевые нарушения. Но я справилась с поставленной задачей, и всё прошло удачно», — поделились с журналистами Ольга Водолеева.

На третьем этапе участники проводили мастер-классы. Ольга выбрала тему «Использование авторских игр и пособий в коррекционно-развивающей работе с детьми».

«Мы привезли много пособий и игр. Наши материалы заинтересовали коллег. Мастер-класс был построен так, чтобы все участники были вовлечены в процесс. Также я представила мультфильм, который мы с детишками сделали сами. Все участники отметили, что педагоги из Норильска — сильные конкуренты. И даже в самом начале нас представили отдельно, сказав, что норильчане всегда выделяются своим профессионализмом», — рассказала участница.

Ольга добавила, что такое признание вселяет чувство ответственности, потому подвести наш город она никак не могла. Каждый этап был по-своему сложным, но это не помешало норильчанке стать первой. Она уверена, что участие в подобных конкурсах полезно для педагогов. Оно даёт возможность познакомиться с новыми людьми, узнать другие методики и формы работы, попробовать свои силы и понять, что всё-таки ты в этой профессии не зря.

В завершение интервью Ольга призналась:

«Я уверена, что учитель-логопед — это замечательная женская профессия, особенно в работе с дошколятами. Результат труда заметен сразу. Особенно вдохновляет, когда ты видишь блеск в глазах детей и радость родителей. А дети, как индикаторы, они позволяют понять, в правильном ли ты направлении двигаешься в работе с ними. В своей профессии я около 20 лет, из них 13 — в детском саду № 36. И я с гордостью могу сказать, что я не зря в этой профессии».