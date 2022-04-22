Учреждения культуры Норильска подготовили программу мероприятий, посвящённую Великой Победе

В Центральном районе 29 апреля в Музее Норильска открывается выставка «Военным фотографиям посвящается». 5 мая Городской центр культуры приглашает норильчан и гостей города на литературно-музыкальную композицию «Напоминая о Победе». А 8 мая в 12.00 и 16.00 пройдёт традиционный концерт творческого объединения «Планёрка». 5 мая в кинокомплексе «Родина» состоится театрализованный концерт «Свет». 6 мая в 15.00 и 18.00, а также 7 и 8 мая в 17.00 в кинокомплексе будет демонстрироваться короткометражный фильм «Чтобы помнили» о Великой Отечественной войне. Там же 7 и 8 мая в 14.00 и 19.00 пройдёт фестиваль военного кино «Фронтовая кинопередвижка».

9 мая, в День Победы, горожан ждёт обширная программа. В 10.30 состоится шествие «Бессмертного полка» (Ленинский проспект 45а, 48 — площадь Памяти Героев — площадь Комсомольская). В 11.00 начнётся торжественная церемония на площади Памяти Героев у мемориала «Вечный огонь». С 12.00 до 14.00 на Комсомольской площади состоится концерт «Салют Победы». На сцене перед горожанами выступят творческие коллективы Норильска. В Городском центре культуры в этот день с 12.00 до 15.00 пройдёт праздничная программа «Полковой блиндаж». А в кинокомплексе «Родина» в 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 запланированы сеансы в рамках фестиваля военного кино, также здесь будет проходить показ фильма «Чтобы помнили». В 14.00 от Комсомольской площади стартует легкоатлетический пробег «1945 метров». С 14.00 до 16.00 на Театральной площади пройдёт концерт «Рио-Рита».

В Талнахе праздничные мероприятия начнутся 6 мая. В этот день в талнахском филиале Музея Норильска откроется выставка «Фронтовые бригады». 7 мая в Культурно-досуговом центре имени Вл. Высоцкого в фойе второго этажа начнёт работу выставка военных плакатов, а в 15.00 в кинозале стартует фестиваль театральных миниатюр среди детских школьных команд «Этот День Победы».

9 мая в 13.30 в рудной столице начнётся шествие «Бессмертного полка» (ул. Таймырская — площадь Горняков). В 13.45 там состоятся торжественная церемония и концерт «Равнение на Победу!». В музее с 13.00 до 18.00 для жителей района пройдёт день открытых дверей. В КДЦ им. В. Высоцкого в 11.30 состоится показ фильма «Я — русский солдат», а в 16.30 - «Мы из будущего».

В Кайеркане с 4 по 11 мая в КДЦ «Юбилейный» будет работать выставка колоризованных фотографий военных лет и инсталляций.

9 мая на Центральной площади района в 13.30 состоится торжественная церемония, а в 13.30 оттуда стартует шествие «Бессмертного полка» (ул. Школьная – ул. Шахтёрская – ул. Надеждинская – площадь Ледового дворца спорта). В 14.40 у площади Ледового дворца спорта начнётся праздничная программа «Спасибо за Победу!». В КДЦ «Юбилейный» в 16.30 покажут фильм «Чтобы помнили».

Посмотреть этот фильм смогут и жители Снежногорска – там он будет демонстрироваться 6 мая в 14.00 в Городском центре культуры.

9 мая состоится шествие «Бессмертного полка» (маршрут: ул. Хантайская Набережная, 1 - площадь Воинской Славы), начало – в 11.30. В 12.00 на площади пройдёт торжественный митинг. А в 13.00 жителей посёлка ждут в ГЦК на праздничный концерт «Победный май».