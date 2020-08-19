Удалёнка как образ жизни

В связи с пандемией коронавируса компаниям пришлось освоить новый формат рабочего процесса. На дистанционную работу перешло более 50% компаний в России. Данные цифры стали известны после онлайн-опроса, в котором выяснилось, что многие респонденты занимают руководящие должности или являются квалифицированными специалистами.

Также выяснилось, что большая часть опрошенных уверены, что удалёнка действительно станет образом жизни и войдёт в привычный формат работы.