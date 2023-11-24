Удивительное сообщество «Чуделькина школа»

Накануне Дня матери с представителями «Чуделькиной школы» встретился председатель Законодательного собрания Алексей Додатко.

Наталья Петровых, сооснователь сообщества, рассказала, что мастерицы вяжут шапочки, носочки, пледы, манишки, игрушки. Вязаные изделия помогают согреться малышам, родившимся раньше срока, а осьминожки успокаивают их и не дают запутаться ручкам в проводах медицинских датчиков.

Мастерицы также вяжут для воспитанников детдомов и домов ребёнка, проводят с ребятишками мастер-классы, которые помогают им научиться общаться, творить и познавать новое. В этом году в рамках акции «Бабушкина забота» волонтёры передали малышам 216 изделий.

Кроме того, «Чуделькина школа» проводит мероприятия, направленные на повышение социализации людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2023 году волонтёры повели 19 творческих мастер-классов для 260 людей с ОВЗ.

В завершение встречи Алексей Додатко передал мастерицам корзину с пряжей. «У вас удивительное сообщество. Мамы объединились, чтобы помогать другим матерям. Так могут поступать только люди, которые получают от своей деятельности много положительных эмоций, когда искренне дарят миру своё тепло, заботу, любовь и позитивный настрой», —добавил спикер.