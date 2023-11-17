«Госуслуги.Дом» – удобный помощник в решении жилищных вопросов

Сервис «Госуслуги.Дом» начал работу во всех регионах России в сентябре и насчитывает уже более 900 тысяч пользователей. Самый популярный раздел приложения – оплата жилищно-коммунальных услуг.

В приложении собственник может посмотреть квитанцию и увидеть подробную расшифровку всех услуг, которые оплачивает. Кроме того, он может оплатить счёт частично, введя нужное значение вручную. Также пользователь может посмотреть историю оплат, чтобы сравнить платежи за коммунальные услуги в последние месяцы.

В том же разделе можно подать заявку в управляющую организацию, чтобы задать уточняющие вопросы о начислениях или прошлых платежах.

Оплатить счета в приложении можно картой или с помощью системы быстрых платежей (СБП), при оплате через которую не взимается комиссия.

Помимо оплаты, с помощью сервиса собственники квартир могут передавать показания всех установленных в квартире приборов учёта, оперативно подавать заявки в управляющие организации, получать обратную связь, проводить собрания собственников онлайн и изучать протоколы прошедших ОСС, изучать отчёты по доходам и расходам УО за прошлый год, получать информацию о сроках капремонта и запланированных работах, а также при необходимости направлять обращения в ресурсоснабжающие организации и жилищную инспекцию.

Авторизация в приложении осуществляется через подтверждённую учётную запись на портале «Госуслуги». Данные о недвижимости, приборах учёта и счетах загружаются автоматически. В случае отсутствия информации можно подать заявку, и управляющая организация актуализирует данные.

Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, GooglePlay и AppGallery.