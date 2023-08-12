Улыбка Михневич

О кончине Тамары Николаевны нам сообщил её коллега Владимир Фролочкин. Это она, создательница знаменитого ансамбля Дворца пионеров «Школьные годы», которую по праву называют родоначальницей детской хореографии в нашем городе, поддержала в середине 90–х начинающего тогда балетмейстера. Фролочкин многому научился, работая под руководством Михневич со старшими ребятами в её новом коллективе «Юность Заполярья» Дворца творчества детей и юношества.

Владимир Александрович, который сейчас успешно руководит выдающимся ансамблем танца «Оганер», рассказал «Заполярке»:

— Тамара Николаевна — человек, который протянул мне руку помощи в Норильске. Я очень дорожил её дружбой, тем, что она была моим наставником. Она человек потрясающей души, верный своей профессии. Она — истинный заслуженный работник культуры города в области народного сценического танца, и несправедливо, что при жизни она не была официально удостоена этого звания.

У норильчан нескольких поколений остались самые светлые и благодарные воспоминания о Тамаре Николаевне Михневич. Есть они и у автора этого прощального материала. Как коренная норильчанка, ровесница ансамбля «Школьные годы», созданного в 1959 году, с детства помню выступления этого известного в стране детского коллектива. Чудесные танцы народов мира, необычные хореографические посвящения родной стране, городу, Таймыру учили нас любить свою Родину. Святое дело воспитания красотой танца Тамара Михневич с единомышленниками продолжила с 1989 года и в «Юности Заполярья».

Однажды мы встретились с ней на Ленинском проспекте, это был редкий случай, когда она не была занята. И мы безо всяких интервью гуляли под пушистым снегопадом, а потом пили вино с мороженым в её гостеприимном доме. Знаменитая Михневич просто и искренне рассказывала о своей жизни, показывала старые фото. И я много удивительного узнала о судьбе изящной девочки родом из Мордовии, познавшей с семьёй немало горя на оккупированном фашистами Северном Кавказе. Родственница по отцу знаменитой в Советском Союзе оперной певицы Марии Максаковой, она мечтала петь, а окончила Грозненское хореографическое училище, где за её успехами наблюдал великий танцовщик Махмуд Эсамбаев. Но не судьба была пополнить труппу Тбилисского театра оперы и балета, куда приглашал знаменитый Вахтанг Чабукиани. Судьба привела её в заполярный Норильск, где жили родители — папа–учитель 4–й школы и мама–медик. Наш город подарил ей любимое дело, прекрасного мужа Анатолия Ивановича Михневича, который трудился в Норильскпроекте, был самым преданным болельщиком и помощником своей любимой подвижницы. Их старшая дочь Марина, которая в пять лет впервые вышла на сцену в ансамбле «Школьные годы», со временем стала известной пианисткой и педагогом, сын Иван тоже был творческой личностью. Многое из истории семьи поведала мне тогда Тамара Николаевна. Обо всём и не напишешь. Тепло и радость той встречи, удивительная, немного загадочная улыбка этой красивой и сильной женщины навсегда остались в моей памяти...

Пять лет назад, в канун своего 80–летия, она покинула Норильск, в котором так ярко и самозабвенно творила почти 60 лет, сказав своим коллегам со сцены на прощанье: «Работайте!».

Наша коллега Ольга Филюрина, сейчас начальник информационного отдела управления референтуры губернатора Красноярского края, в детстве танцевала в ансамбле «Школьные годы»:

— Когда уходят из жизни дорогие тебе люди, память воскрешает всё самое лучшее, что было с ними связано. Имя талантливого балетмейстера Тамары Николаевны Михневич — неотъемлемая часть норильской культуры, творческой педагогики, истории развития искусства народного танца за полярным кругом. А для нескольких поколений норильчан — настоящий символ школьного детства, не лишённого трудностей, но удивительно яркого и бесконечно счастливого. Знакомство с танцевальной культурой разных народов, репетиции, концерты, поездки на материк, незабываемые смены в «Артеке». Это тоже было продвижением по стране талантов и творческих возможностей уникального арктического города. Когда в Норильск приезжали почётные гости — премьер–министры, делегаты зарубежных стран — наши концерты были одним из проявлений северного гостеприимства. Ансамбль «Школьные годы», получивший звание народного, для каждого из нас стал школой творчества и партнёрства. Именно с Тамарой Николаевной я раскрыла всю красоту народного танца. Кто–то выбрал танец как профессию. И мы очень гордились, что среди солистов знаменитого на весь мир хореографического коллектива имени Михаила Годенко тоже есть наши ребята. Впрочем, мы не меньше гордились и теми из нас, кто стал врачом, инженером, лётчиком, журналистом, учителем — просто отличным профессионалом в своём деле, талантливым родителем, надёжным человеком. Мы до сих пор интересны друг другу. И за многих друзей из моего школьного детства тоже спасибо Тамаре Николаевне и педагогам, ставшим её соратниками. Строгая, мудрая, интеллигентная, удивительно обаятельная, она была добра и требовательна к нам. В каждом старалась разглядеть что–то особенное. Всё, что связано с ней — такой большой кусок жизни. Мы старались поддерживать с ней связь. И мы будем всегда вспоминать Тамару Николаевну очень тепло. Спасибо за то, что она была в нашей жизни.

Людмила Бугулиева, маркшейдер рудника «Скалистый»:

— В ансамбль «Юность Заполярья» я пришла в семь лет, а не заканчивала танцевать, наверное, никогда. Тамара Николаевна очень близкий мне человек. Она учила нас любить, дружить, быть отзывчивыми, добрыми и просто настоящими людьми. Она гениальный учитель не только искусства танца, но и жизни. Вся моя семья с большой благодарностью будет её помнить. Последний раз на сцене я танцевала в этом году на отчётном концерте 2 мая аргентинский танец «Маламбо», который поставила ещё Тамара Николаевна. Моя профессия не связана с танцами, но любовь к хореографии, к сцене навсегда в моём сердце. Светлая память моему любимому педагогу и родному человеку. Она навсегда с нами, своими воспитанниками, в каждом нашем движении.

Надежда Панько, руководитель народного ансамбля «Талнахский перепляс» ДТДМ:

— Тамара Николаевна для меня всегда была примером, я росла на её танцах, но не как участник коллектива, а как зритель. И мне всегда хотелось иметь такой большой, созидательный и дружный коллектив, я стремилась достичь хотя бы одной ступеньки той лестницы, по которой она взошла. Сколько поколений она выпустила во взрослую жизнь — людей умных, ответственных, добрых, целью которых было изменить жизнь к лучшему. Мы будем помнить о ней всегда. В каждом из своих учеников она оставила часть своей души. Ум, железная воля, честность, справедливость — всё в ней сочеталось. Мне повезло работать с этим человеком. Она была не только наставником, другом, но и вдохновителем. И навсегда останется такой.

Елена Малько, руководитель ансамбля «Болеро» ГЦК:

— Вспоминаю Тамару Николаевну как педагога, хореографа, руководителя, у которого всё в порядке. Она очень серьёзно относилась к своему делу, не припомню, чтобы она сюсюкала с учениками. Всегда было очень серьёзное общение, и я знаю уже взрослых её учеников — это такие же серьёзные люди со стержнем внутри. Запомнился отчётный концерт ансамбля «Юность Заполярья», когда она уже уехала — трогательно было видеть танцующих детей её учеников. Память о Тамаре Николаевне остаётся не только в сердцах воспитанников, но и продолжает воплощаться на сцене.

Ирина Субочева, заместитель председателя комитета по образованию и культуре Заксобрания Красноярского края:

— Тамара Николаевна Михневич из тех особенных личностей, которые навсегда становятся частью Норильска. Сюда приезжают и уезжают отсюда многие, но история этого города как надёжный фундамент состоит из частичек чего–то очень прочного, и это прочное — те люди, которые внесли неоценимый вклад в развитие города — в строительство ли его, социальную часть или в духовную сферу. Тамара Николаевна принадлежит к той категории людей, без которых Норильск не был бы таким, какой он есть, потому что её жизнь, её отношение к людям, любовь к детям позволили воспитать не одно поколение норильчан, безмерно любящих свой город. Думаю, что её главная заслуга в том, что она воспитывала порядочных людей, рядом с ней невозможно было быть другими. Благодаря ей многие становились добрее, а отношения — теплее.

7 августа были девятины, и Господь так распорядился, что именно в этот день мы познакомились с Игорем Олейником, которого Тамара Николаевна называла своим старшим сыночком. В «Школьные годы» в 1960–х его привёл старший брат. Если вы видели фильм режиссёра Норильской студии телевидения Ганса Мюнценмайера «Тепло студёного Таймыра» (а эта лента о легендарном ансамбле Михневич есть на просторах интернета), то паренёк, лихо солирующий в гуцульском танце, этот самый сыночек и есть.