Умели люди делать

Заполярные укрепления

Разбором и приведением оборонного укрепления в надлежащий вид занимается исследователь территории, историк, мастер–реставратор и член местной молодёжной военно–патриотической организации «Союз» Андрей Павлов. Колпак находился на территории бывшей ракетной воинской части «Лена», где сейчас военные проводят очистку территории в рамках федерального экологического проекта.

– На бронеколпак я наткнулся два года назад. Много времени потребовалось на то, чтобы решить, как его вывезти, — рассказывает Андрей Павлов. — Я написал письмо на имя главы Норильска Дмитрия Карасева, и он сразу вник в ситуацию. Администрация города связалась с военными, те дали добро на вывоз. Причём события пришлось форсировать, так как на территории бывшей воинской части началась активная рекультивация. Уже снесли большую часть построек — офицерские общежития, казармы и склады. Сейчас ведутся отсыпка и выравнивание участка. Ещё неделя–другая, и этот уникальный объект был бы навсегда утерян — утилизирован вместе с остальным строительным мусором. Поэтому очень хорошо, что к делу подключились и активисты нашего движения, и местные краеведы, которые обосновали и доказали историческую ценность бронеколпака. И, конечно, спасибо норильским властям, предоставившим транспорт и организовавшим доставку объекта к месту хранения и реставрации.

Бронеколпак обеспечивал безопасность периметра части, там находилась огневая позиция для двух пулемётчиков, которые должны были отражать нападения противника в период холодной войны. Располагался он на высоте, и из этого укрепления прекрасно можно было простреливать участок на развилке Дудинка — Алыкель — Норильск. При этом колпак был замаскирован, что позволяло заметить противника до того, как он подошёл бы к огневой позиции, и поразить не только живую цель, но и лёгкие бронированные машины пехоты. Стоит подчеркнуть, что само укрепление уникально. Я долго искал информацию о похожих конструкциях и не нашёл. Скорее всего, его делали на заказ для нужд конкретной воинской части.

Революционный опыт

Весьма примечательным является и внешний вид колпака. Конструкторы взяли за основу башню одного из первых советских танков тогда ещё Рабоче–крестьянской Красной армии 1920–х годов выпуска. К началу Второй мировой войны их уже сняли с производства, но сама конструкция оказалась столь удачной, что использовалась в проектах вплоть до развала Советского Союза.

– Он предназначен именно для защиты от стрелкового оружия, — поясняет мастер. — Стены колпака смонтированы под углом, даже передняя усиленная бронепластина расположена таким образом, чтобы не допустить прямого попадания, пули практически всегда будут идти по касательной и рикошетить, что многократно повышает надёжность изделия. По сути, это две спаренные танковые башни с бронированными шторками, рассчитанные на двух пулемётчиков. Ещё одной любопытной особенностью укрепления является наличие специальных пороховыводящих труб на стрелковых башнях, которые внешне напоминают антенны. Дело в том, что колпак довольно компактный, и если под его защитой будут работать сразу два пулемётчика, то без этого грамотного решения пороховые газы очень быстро заполнят всё пространство. Судя по маркировке, произвели его где–то в 1980–х годах. До раритета он, конечно, по возрасту не дотягивает, но вещь уникальная, и будет очень жаль, если её демонтируют или закопают в грунт при рекультивации участка. Сам бронеколпак сконструирован таким образом, чтобы его с лёгкостью можно было разобрать на четыре части, без помощи спецтехники перенести в любое удобное место и снова собрать.

Оценили уникальность заполярного оборонительного сооружения и московские специалисты по истории Вооружённых сил СССР — представитель музея «Скирмановские высоты» Докучаев Сергей Владимирович и руководитель Музея отечественной военной истории Василий Заболотный. По их мнению, данный объект может представлять не только краеведческую ценность, но и историческую, а также будет полезен при проведении уроков патриотического воспитания среди молодёжи.

– Реставрация необычного оборонительного укрепления идёт полным ходом. Основная проблема на данный момент заключается в демонтаже так называемых бронештор, которые за годы прикипели к корпусу изделия. В остальном стрелковая защита легко разбирается. Демонтированные части последовательно переносятся в мастерскую, где их приводят в надлежащий вид. С восстановлением тоже проблем не возникнет. В целом реставрационные работы займут около месяца, — уверяет Андрей Павлов. Для него это далеко не первый объект советского периода, над восстановлением которого ему доводилось работать.

На своём месте

– Мне как основателю музея достижений советского периода в нашей организации искать подобные артефакты, реставрировать, сохранять и по возможности находить им новых хозяев, как говорится, по должности положено, — делится реставратор. — Так что исследованием уникальных мест в окрестностях Норильска и восстановлением найденных необычных предметов я занимаюсь не один год. В городе немало мест, где можно найти уникальные предметы из нашего общего прошлого. Для многих это уже ненужный хлам, а для меня — настоящая сокровищница. Попадаются вещи и в идеальном состоянии, и совсем побитые жизнью. Последние, конечно, чаще. Но глаз у меня намётан, и я сразу понимаю, что если, например, вот эту лампу или тот шкаф отмыть, разобрать, отшлифовать, собрать заново и покрасить, то он обретёт вторую жизнь. Я занимаюсь этим уже много лет, и в городе меня многие знают как реставратора. Поэтому некоторые вещи предлагают знакомые. Например, бабушка или дедушка уезжают на материк и оставляют квартиру со всем содержимым внукам. Выбрасывать имущество рука не поднимается, вот и приносят ко мне. А так, конечно, много приходится на горбу таскать. Особенно если объект найден за чертой города.

Сейчас в музее советской истории Андрея Павлова собраны несколько сотен предметов — иголки для патефона, мыло производства тех лет, портреты вождей, армейская форма и многое другое. Всё это было найдено на заброшенных объектах и восстановлено в мастерской силами энтузиаста и его единомышленников.

– Коллекция у меня живая, постоянно обновляется. Многие вещи приобретают коллекционеры, дизайнеры интерьеров, а порой люди просто покупают их в качестве сувениров, — рассказывает Андрей Павлов. — Дело в том, что новые предметы появляются постоянно, и если некоторые из них не продавать, то музей превратится в склад. Кроме того, я считаю, что если уж вдохнул в эти вещи вторую жизнь, то пусть лучше они радуют людей, нежели просто пылятся где–то на полке. Например, из последних находок — игрушечная бронетехника из металла советского производства. Я сам такой в детстве играл. Игрушки в отличном состоянии, качественные, не то что современные пластиковые. Такую приятно подарить — и родители поностальгируют, и ребёнку интересно. Или взять, к примеру, шкаф, над которым я сейчас работаю. Когда я его из заброшенной квартиры забирал, он выглядел не лучшим образом — весь в грязи, плесени, лак облез. А теперь он выглядит так, будто его только из мастерской привезли. Мебель из цельного натурального дерева — это вам не «одноразовая» современная, которая в лучшем случае один переезд выдержит, и то не факт. Сейчас же всё в основном из прессованных опилок делают. А тут — надёжный шкаф, века простоит. Хотя он, конечно, неподъёмный.

Бесценная память

Люди часто обращаются ко мне за предметами интерьера и за всякими ностальгическими вещицами, что позволяет освобождать пространство музея. У меня также есть очень много вещей, связанных с предприятиями. Например, имеется целая коллекция кубков с Никелевого завода — некоторым из них более полувека, их ещё вручную делали местные умельцы. Даже кое–что из истории газеты «Заполярная Правда» имеется — несколько советских печатных машинок. Они работают, я их отреставрировал и очистил от ржавчины. Нашлась даже печатная лента.

Экспонатов военной тематики тоже достаточно. Заброшенных воинских частей в окрестностях Норильска довольно много. И там всякого добра хватает. Многое, конечно, уже пришло в негодность и восстановлению не подлежит, но кое–что найти всё же можно. Например, на территории той же воинской части «Лена», откуда мы бронеколпак вывезли, до сих пор стоят несколько разукомплектованных вагонов с передвижными локаторными установками. Их «начинку» давно уже охотники за цветметом растащили. Достаточно поменять на них колёса, обшить вагонкой, и получится превосходный охотничий домик на колёсах, который можно в тундре поставить. В этом плане Норильск — уникальное место. Чего здесь только нет. Главное — иметь желание, руки и дар видеть вещи в перспективе.