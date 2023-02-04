Умная среда обучения

Накануне выборов Евгений Голубев, на тот момент ещё исполняющий обязанности ректора, провел онлайн–встречу со студентами, где ответил на их вопросы. Практику прямого диалога между руководством вуза и учащимися ввели совсем недавно. Так у нас появилась возможность узнать из первых уст, что беспокоит студентов ЗГУ. Оказалось, что большинство вопросов — хозяйственно–бытовые: барышням в политехническом колледже негде переодеться в сильные морозы, а в библиотеке студентам хотелось бы видеть настольные игры. Были вопросы, касающиеся учебного процесса. Например, от заочников, которые из–за работы не попали на консультации и теперь ищут встречи с преподавателями. Кто–то вспомнил про студенческие скидки на проезд в общественном транспорте и желал бы вернуть эту социальную льготу.

В беседе также участвовали деканы и руководители подразделений университета. Они тут же обсуждали, насколько реально удовлетворить ту или иную просьбу. Сам Евгений Голубев подчеркивает, что важно услышать каждого и по возможности закрыть проблему, чтобы снять напряжение и обеспечить студентам условия для комфортного обучения:

– Действует принцип известной пирамиды Маслоу. Если тебе холодно, ты проголодался, то ты не можешь думать об учёбе.

Современный студент

Вспоминая свои студенческие годы, редко кто перебирает в мыслях содержание лекций или темы курсовой работы. Если оставить юношеские шалости и романтические страсти за границей публицистики, на первый план всё равно выйдут не учебные, а бытовые вопросы. А где же непосредственно образование?

— Я отвечу конкретным примером. Студент на первом и последнем курсах — это два совершенно разных человека, — рассказывает Евгений Голубев. — Первокурсник прежде всего хочет быть студентом, и на первом плане у него учёба и досуг. Это нормально. А на пятом курсе он задумывается о том, как быстрее трудоустроиться, зарабатывать деньги и решить жилищный вопрос. Для того чтобы раскрыть потенциал первокурсников, мы ввели междисциплинарное проектирование. Эксперты из разных областей производства, общественники, чиновники рассказывают, как, по их мнению, этот мир устроен сейчас и каким он станет в будущем. Студенты, исходя из личных наблюдений, выбирают тему своего междисциплинарного проекта. В результате они придумывают интересные проекты нового кампуса, выдвигают много предложений по организации доступа в корпуса и структуре расписания. А второй и третий курс уже участвуют в акселерационных программах и предлагают технологические проекты. Три лучших были представлены на бизнес–форуме. Десяток мы презентовали директору Заполярного филиала

Николаю Уткину. Он сказал, что 75% студенческих наработок можно брать и внедрять в работу компании, например, систему освещения полов.

Качественное обучение подразумевает не только изучение теории. У наших студентов благодаря тесной связи с производством и городом есть отличная возможность присоединиться к реальной производственной деятельности. В этом преимущество небольшого вуза — в крупных учреждениях реализовать такую практику гораздо сложнее.

Выпускник нашего вуза должен быть конкурентоспособным, уметь работать с технологиями. При этом у студентов есть свои ориентиры, и мы должны каждому дать возможность проявить себя. Если он хочет заниматься исследованиями и перспективными технологиями, мы даём ему такой шанс. Мы как университет отвечаем на запросы и актуализируем учебные программы. Это и практика, и лаборатории, и другие формы работы, позволяющие формировать компетенции, отличные от простых знаний.

Своя выгода

В последние годы ученики школ всё реже стремятся окончить 11 классов и непременно поступить в вуз. А сами родители порой задумываются. Если высшее образование никому не нужно, может, стоит, по совету психологов, снизить планку ожидания?

— Количество выпускников, которые уходят в колледж после 9–го класса, растёт — многих, например, пугает ЕГЭ — комментирует Евгений Голубев. Единый госэкзамен не лишён критики, но при этом снимает целую кучу проблем: непрозрачность критериев оценки экзаменационной работы, территориальное ограничение для выпускников региональных школ, в целом для конкуренции самих университетов это хорошо. В числе прочего среднее специальное образование стало восприниматься не как окончательная ступень обучения. Так, после 9–го класса выпускник получает профессию и идёт работать, но уже через несколько лет начинает задумываться о высшем образовании.

Среднее профессиональное образование направлено на то, чтобы подготовить обучающегося к рабочему месту, а университет учит мыслить, анализировать и выявлять проблемы — шире смотреть на мир. Большое количество заочников и вечерников доказывает востребованность высшего образования. А для вчерашнего выпускника школы вуз предоставляет все возможности для нескучной жизни, не ограничивая только учёбой. Различные социальные и внеучебные активности, творческие инициативы — у наших студентов есть шанс проявить себя и в этих сферах. Например, первокурсники создали рок–группу, также зарождается перспектива развития киберспорта. В университете своя медиаиндустрия. Наши информационные каналы, например в Телеграм, ведут сами студенты. В этом году вся команда будет освещать работу питерского экономического форума. Мы стремимся создать систему студенческих клубов по интересам, избегая ситуаций, когда одни и те же активисты везде. Студенты сами должны формировать активности, интересные для них. Тогда ребята ездят на мероприятия по всей стране, участвуют в тренингах. Мы хотим, чтобы наши студенты успешно конкурировали с другими в общих рейтингах. Они должны быть частью общероссийского сообщества.

Взгляд в будущее

Конкурируют не только студенты за место в вузе, но и сами университеты за талантливых педагогов и перспективных выпускников. И как ни крути, но сейчас только наработанного имиджа и былых заслуг славной Alma Mater недостаточно. Планировать работу и получать результаты можно только в соответствующих материально–технических условиях, к ним ЗГУ и стремится.

— Сейчас мы планируем ремонтные работы основного здания, — делится Евгений Голубев. — Это очень серьёзный капремонт. Внешне — это обновление фасада. Внутри — это новые сети коммуникаций: тепло, вода и электричество. Это не просто обновление стен, пола и потолков, а трансформация пространства под современные запросы. В проекте — обустроить целый этаж с разнообразными зонами для самореализации студентов: учебные пространства, зоны отдыха и спортивный зал, хореография, фитнес–студия с раздевалками и душевыми. Конечно, готовится база для занятий исследовательской деятельностью: учебные и исследовательские лаборатории. Капремонт завершится в следующем учебном году.

Также идёт проектирование нового здания. В нём будут располагаться апартаменты для приглашённых преподавателей, сотрудников и общежитие для студентов. При этом три этажа займут разнообразные нежилые помещения, в том числе лабораторные классы и досуговые пространства. В 2025 году студентов встретит обновлённый ЗГУ.