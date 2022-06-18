Умная благотворительность

Фонд «Наш Норильск» использует в своей работе такой эффективный инструмент благотворительности, как эндаумент. Полученные от жертвователей средства не направляются сразу нуждающимся, а инвестируются в проекты. Целевой фонд остаётся нетронутым, а инвестиционную прибыль «Наш Норильск» использует для финансирования долгосрочных социальных проектов.

Напомним, фонд учреждён в 2019 году бывшим директором ЗФ «Норильский никель» Александром Рюминым, бывшим главным редактором «Заполярки» Игорем Астаповым и экс–директором Агентства развития Норильска Светланой Рубашкиной. На сегодняшний день общая сумма его целевого капитала — 2 миллиарда 600 миллионов рублей, из которых более 5 миллионов рублей составляют пожертвования горожан и предпринимателей. Как подчеркнула директор фонда Анна Макуха, это очень хороший показатель:

– Для примера: в России есть эндаумент–фонды, существующие уже более десяти лет, целевой капитал которых составляет всего 10–15 миллионов рублей. Наш показатель говорит о том, что к фонду хорошо относятся, нам доверяют, нас поддерживают. Значит, фонд успешно выполняет свою основную миссию — способствует развитию социальной сферы Норильска и Таймыра, объединяя тех, кто чувствует личную сопричастность вне зависимости от места жительства.

В прошлом году 50 миллионов рублей были распределены между девятью победителями конкурса в трёх номинациях: «Взаимодействие и обмен», «Обучение» и «Поиск и привлечение». Несмотря на то что на реализацию проектов даётся три года, у финалистов конкурса уже есть видимые результаты. Например, благотворительный фонд «Территория добра» в рамках своего проекта «На льдине» уже проводит встречи и мастер–классы для тех, кто ощущает проявления синдрома эмоционального выгорания на рабочем месте. С аншлагом прошли четыре отчётных концерта прошлогоднего грантополучателя — Норильского колледжа искусств, на которые в рамках проекта «Играем вместе» приезжали специалисты со всей России и делились со студентами секретами мастерства. Кроме того, на средства гранта в колледже закупили новые музыкальные инструменты, фотооборудование, расходные материалы. Благодаря дополнительному финансированию музейно–выставочный комплекс «Музей Норильска» продолжает совершенствовать арт–среду нашего города, приглашая творческих гостей из разных городов страны. В норильской «Маяковке» полным ходом идёт подготовка премьеры мюзикла «Элиза», а также организована работа с творческой молодёжью города, у которой появится шанс выйти на сцену самого северного театра вместе с актёрами.

Распространять инновационный педагогический опыт теперь смогут в Норильской детской художественной школе, где в рамках проекта «Арт–подготовка» создаётся образовательный центр для преподавателей художественных дисциплин в школах искусств и общеобразовательных школах региона. Ещё дальше в вопросе квалифицированных кадров пошли в Таймырском колледже, выиграв максимально возможную сумму грантовой поддержки — 10 миллионов рублей. В Дудинке создан рекрутинговый центр для поиска, привлечения и социальной адаптации профессиональных кадров на Таймыре.

Также благодаря дополнительному финансированию фонда «Наш Норильск» в Централизованной библиотечной системе внедряют передовые технологии в работе с молодёжью. Сейчас активно идёт ремонт помещений, в которых по замыслу проекта «Библиотека: курс омоложения» будет работать пространство для создания медиаконтента, причём не только для сотрудников библиотеки, но и для всех заинтересованных горожан. Также с помощью мультимедийных технологий развивается Таймырский краеведческий музей, который в скором времени представит проект «Ожившие полотна», иллюстрирующий быт северных народов.

На грантовые средства было закуплено специализированное реабилитационное оборудование для центра «Виктория». Более того, благодаря финансовой поддержке работать на нём обучились и сотрудники центра, и родители детей с ограниченными возможностями здоровья.

В этом году фонд «Наш Норильск» готов поддержать полезные, перспективные и долгосрочные проекты в двух номинациях. Первая — «Кадры Заполярья» (сумма гранта — до 7 миллионов рублей) — для некоммерческих организаций, готовых решать вопросы кадрового голода на территории, а именно: обучать, повышать квалификацию специалистов, привлекать профессионалов из других регионов, разрабатывать и внедрять IT–решения для подготовки кадров, профессиональных обменов и академической мобильности. Вторая — «Социальные инновации» (сумма гранта — до 10 миллионов рублей) — для проектов, касающихся применения современных технологий планирования, разработки и внедрения IT–продуктов в социальной сфере, внедрения новых или преобразования существующих социальных систем, формирования и сохранения культурного фонда территории.

Приём заявок продлится до 10 августа. Независимые эксперты прежде всего будут обращать внимание на актуальность проекта, социальную значимость, инновационность, результативность, системность, масштабность, долгосрочность позитивных изменений, реалистичность и целесообразность бюджета.

Подробнее с положением конкурса можно ознакомиться на сайте https://nashnorilsk.ru

16 июня для всех заинтересованных специалисты фонда проведут открытую консультацию. Записаться на неё можно по телефону +7–902–944–48–01.