Универсальный сосед

В преддверии столетия со дня основания службы участковых о её особенностях рассказал начальник подразделения участковых (УУП) и инспекторов по делам несовершеннолетних (ПДН) Норильского ОМВД подполковник полиции Дмитрий Литвинов. Он начал службу в должности участкового уполномоченного в 2002 году в городе Камень–на–Оби. Спустя три года перевёлся в Норильск. В 2005 году его подведомственной территорией был Молодёжный проезд, а опорный пункт тогда ещё милиции размещался в доме № 24 на улице Нансена. Службе в рядах УУП Дмитрий Литвинов уже отдал более 20 лет.

– Случайные люди к нам в подразделение попадают редко и не задерживаются. Если сотрудник успешно отслужил больше трёх лет, то он, как правило, не стремится перевестись отсюда. Наш труд не из лёгких, но он затягивает, — делится Дмитрий Литвинов.

Профилактика превыше всего!

Чем занимается участковый уполномоченный полиции? Одно из самых важных направлений — работа с лицами, состоящими на профилактическом учёте. Граждан делят на несколько категорий. Это ранее судимые лица под административным надзором, формально попадающие под административный надзор, условно осуждённые.

– Всю эту деятельность регламентирует Федеральный закон № 64–ФЗ «Об административном надзоре». Сейчас все сотрудники полиции ведут базы данных в электронном виде. Профиль каждого гражданина, состоящего на профилактическом учёте, содержит актуальную фотографию, контактные данные, список ограничений и фактов их неисполнения. Это может быть запрет на посещение массовых мероприятий, магазинов, где продают алкогольные напитки, выход из дома в ночное время. В случае несоблюдения ограничений нарушитель привлекается к административной ответственности по статье 19.24 КоАП РФ. Факты нарушения выявляет участковый. Он передаёт собранные материалы инспектору по административному надзору, который может выйти в суд с предложением назначить дополнительные ограничения или наказание вплоть до уголовной ответственности по статье 314 УК РФ. Постоянных нарушителей могут отправить в колонию на срок от шести месяцев до полутора лет. Такие случаи в нашей практике были. Тогда до большинства поднадзорных граждан доходит, что надо соблюдать ограничения. Лишение свободы — очень действенная мера, — рассказывает участковый.

Ещё одна категория профилактического учёта — семейные дебоширы. В неё можно попасть, даже единожды распустив руки во время шумного выяснения отношений с близкими. Сотрудники полиции составляют административный материал за нанесение побоев в соответствии со статьёй 6.1.1. КоАП РФ. По решению суда устанавливается контроль сроком на 1 год с момента вступления в силу административного протокола. Если за этот период нарушитель снова решит заняться «кухонным боксом», то его привлекут к уголовной ответственности за причинение среднего или лёгкого вреда здоровью. Дмитрий Литвинов говорит, что на практике часто хватает одного привлечения, чтобы дебошир утих. В основном буянят мужчины.

– В норильских домах хорошая слышимость, а зачинщики семейных скандалов ругаются громко. Чаще всего в полицию обращаются соседи, а не пострадавшие. Первым на вызов обычно прибывает экипаж патрульно–постовой службы, а участковый потом работает с материалами. Помимо действий, направленных на привлечение к административной ответственности, сотрудник полиции может провести беседу, вынести предупреждение о недопустимости подобного поведения, поставить скандалиста на профилактический учёт. В семейных ссорах страдают не только супруги, но и самая уязвимая категория граждан — дети. Это уже сфера ответственности сотрудников ПДН. Они знакомятся с условиями проживания ребёнка, оценивают риски. Каждый случай разбирается индивидуально, — отмечает Дмитрий Васильевич.

Участковый также работает с обращениями жителей подведомственной территории — по вторникам, четвергам и субботам в опорном пункте полиции проводится приём граждан. Узнать подробное расписание можно на сайте норильск.24.мфд.рф во вкладке «Ваш участковый/отдел полиции».

– Сейчас возросло количество обращений, связанных с содержанием домашних животных. Граждане селят питомцев в нежилых помещениях, плохо обращаются с братьями нашими меньшими, отпускают их на самовыгул. В этом году был случай, когда неадекватного хозяина крупной агрессивной собаки необходимо было направить на принудительное лечение, а решать судьбу питомца выпало нам. Участковым пришлось вооружиться щитами, касками и бронежилетами, чтобы не пострадать, потому что необученный пёс явно не хотел куда–то отправляться с незнакомыми людьми. Спасибо за помощь сотрудникам «Бытовика», которые помогли отловить животное и приняли его в приют. Два года назад тоже был запоминающийся случай, когда гражданин нашёл у себя под кроватью змею. На помощь пришёл участковый вместе с сотрудниками МЧС. Как оказалось, один из жильцов подъезда чистил террариум, одна из рептилий воспользовалась шансом на свободу и уползла к соседу. Сбежавшую змею вернули владельцу и провели с ним профилактическую беседу о том, что надо должным образом следить за питомцами. Вообще, норильчане бдительно реагируют на правонарушения. Спасибо им за это. Профилактика превыше всего! — убеждён Дмитрий Литвинов.

В зону ответственности участковых входит блок профилактической работы по разным направлениям. Например, в сезон охоты стражи порядка выезжают в тундру и проверяют законность добычи биоресурсов. Сейчас одним из важных аспектов их деятельности является профилактика мошенничества.

– Участковые обходят дома, ведут беседы с населением, размещают информационные материалы в торговых центрах, банках, остановочных пунктах и подъездах. Обращаюсь к норильчанам с просьбой не уничтожать тематические плакаты и листовки! Ведь если хотя бы одна потенциальная жертва мошенников узнает об очередной уловке, это снизит шансы злоумышленника выманить денежные средства! — призывает участковый.

Эффект в цифрах

Рассказал подполковник полиции и о результатах работы его подразделения за семь месяцев 2023 года. За это время норильские участковые рассмотрели 5017 материалов, это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

– Выросло и количество раскрытых преступлений — 144 (в прошлом году — 123). Из них: причинение среднего вреда здоровью — 45 (в прошлом году — 37), количество фактов причинения лёгкого вреда здоровью осталось на прежнем уровне — 45 случаев, причинение побоев — 26 (в прошлом году — 25), угрозы убийством либо причинением тяжкого вреда здоровью — 25 фактов против 10 в 2022 году. Всё это преступления двойной превенции. Простыми словами, сотрудник полиции активно работает над выявлением преступлений небольшой и средней тяжести, чтобы предупредить наступление тяжких последствий и летального исхода. Надо отметить, что все факты, о которых я упомянул, участковые выявили по своей инициативе. За это их представили к наградам от начальника Норильского ОМВД, администрации города и краевого управления. Также подали ходатайство на представление к награде от министра МВД России, — делится Дмитрий Васильевич.

Рассказал начальник подразделения и о том, что норильчане стали реже совершать преступления в состоянии алкогольного опьянения. За семь месяцев 2022 года за указанный период было выявлено 240 случаев, в 2023 году — 205. Реже стали совершать преступления ранее судимые граждане — 136 фактов против 143 в прошлом году.

На 12% снизилось количество задержаний за пребывание в общественном месте в пьяном виде.

Готовим лучших

Сейчас в НПР несут службу более 50 участковых. В Центральном районе размещается 10 опорных пунктов полиции, а всего их 15 (с учётом Талнаха, Кайеркана, Оганера и Снежногорска). За каждым пунктом закреплены три–четыре сотрудника. На подведомственной территории каждого участкового проживают от трёх до пяти тысяч человек.

– Несмотря на большое количество людей, участковые успевают эффективно взаимодействовать с ними. Большинство норильчан довольны работой сотрудников. Об этом говорит огромная поддержка участников конкурса «Народный участковый», наши земляки неоднократно побеждали на региональном этапе. Что интересно, девушки несут службу наравне с мужчинами. Им, конечно, бывает непросто, но они хорошо справляются. Сейчас в подразделении есть вакантные места. Ждём кандидатов со средним техническим или высшим юридическим образованием, физически здоровых. Важные качества — коммуникабельность и выдержка. В подразделении есть участковые, которые служат больше 10 лет, они будут наставниками для новых товарищей–сослуживцев. Дмитрий Хлыстов, Евгений Никифоров и Анатолий Коротченко передали свой опыт нескольким поколениям молодых сотрудников, — отмечает подполковник полиции.

По словам начальника подразделения, если кандидат начинает службу в должности участкового, он проходит хорошую подготовку. Такие сотрудники, уходя на повышение, во всех подразделениях показывают себя только с лучшей стороны.