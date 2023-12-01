«Университет мастера» собрал линейных руководителей на финальный интеллектуальный турнир по промбезопасности

В спортхолле «Айка» под эгидой корпоративного проекта «Университет мастера» состоялся финальный интеллектуальный турнир среди линейных руководителей Норильского дивизиона на тему «Промышленная безопасность и охрана труда». Все вопросы для мастеров традиционно подготовили специалисты департамента промышленной безопасности и охраны труда Заполярного филиала «Норникеля».

Открыл финальный интеллектуальный турнир заместитель директора ЗФ «Норникеля» по промышленной безопасности и охране труда Сергей Шиленко. Перед состязанием он поздравил всех присутствующих, пожелав активной игры и успеха:

– Тема турнира в этом году выбрана организаторами неслучайно. Ведь безопасность – это главная базовая ценность каждого человека и любого коллектива. Именно она объединяет все основные ценности нашей компании. В развитие культуры безопасного поведения вовлечены все уровни руководителей, и роль линейного руководителя здесь невозможно переоценить.

Вопросы промышленной безопасности затрагиваются на различных корпоративных мероприятиях, что помогает популяризировать эту важную тему, делать её более дружелюбной и ориентированной на человека, добавил он.

В турнире приняли участие девять команд-победителей сезона 2023 среди предприятий Норильского дивизиона. Оценивал их выступления экспертный совет, в состав которого вошли представители департамента ПБиОТ ЗФ и специалисты управления корпоративного проекта ЗФ под председательством Сергея Шиленко.

Участники продемонстрировали единство и сплочённость команд в стремлении показать свои знания в области промышленной безопасности и охраны труда. Жюри отметило, что команды обладают прочными знаниями кардинальных правил и знаков безопасности на производстве.

По итогам финального интеллектуального турнира среди линейных руководителей в тройку победителей вошли:

• 1 место – Центр инженерного сопровождения производства в составе Натальи Осадчук (капитан), Константина Искандарова, Людмилы Золотухиной и Ирины Беззубенковой;

• 2 место – Медный завод (капитан Сергей Тюленев);

• 3 место – «Норильскникельремонт» (капитан Константин Зинчук).

– Всего в год проводится десять интеллектуальных турниров среди линейных руководителей, — рассказал главный специалист отдела по работе с целевыми группами персонала управления корпоративных проектов ЗФ «Норникеля» Валерий Макаров. Он отметил, что линейные руководители – это наставники промышленной безопасности и охраны труда на всех производственных переделах компании.

Автор текста: Гузель Табаева