Уплатите налоги, не копите долги

Со второго декабря граждане, не уплатившие налоги вовремя, стали должниками. А на основании непогашенной задолженности налоговый орган может обратиться в службу судебных приставов, которые имеют право ограничить выезд должника за пределы РФ.

Чтобы не столкнуться с неприятностями, гражданам необходимо уточнить сумму задолженности и погасить её. Для этого на сайте ФНС России можно воспользоваться онлайн-сервисом «Заплати налоги» либо оплатить через банк или отделение почты.

Более подробную информацию можно получить лично в налоговой инспекции по предварительной записи. Записаться можно либо по телефону контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22, либо на официальном сайте ФНС России nalog.ru.