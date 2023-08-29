Уполномоченный по защите прав предпринимателей края Ольга Загитова побывала в Норильске с рабочим визитом

Документ о взаимодействии в сфере защиты прав и законных интересов предпринимателей был подписан в рамках рабочего визита в наш город уполномоченного по защите прав предпринимателей в Красноярском края Ольги Загитовой. Со стороны союза «Промышленники и предприниматели Заполярья» Красноярского края (региональное объединение работодателей) соглашение подписал председатель правления союза Алексей Лупка.

В частности, документ устанавливает общие принципы, способы и формы взаимодействия сторон при осуществлении деятельности, связанной с защитой прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, а также соблюдением законности при её осуществлении.

В рамках подписанного соглашения планируется вырабатывать совместные решения и рекомендации, направленные на соблюдение и восстановление прав представителей бизнес-сообщества Норильска; обмениваться информацией о фактах нарушения прав предпринимателей; взаимодействовать в части совершенствования законодательства в профильной сфере деятельности и рассмотрения обращений субъектов предпринимательской деятельности.

Комментируя подписание соглашения, председатель правления союза «Промышленники и предприниматели Заполярья» Алексей Лупка отметил, что данный документ станет важной вехой сотрудничества территории с региональным центром в части защиты прав предпринимателей: «Подобный механизм взаимодействия, на мой взгляд, будет эффективным. Тем более, что в Норильске назначен представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в Красноярском крае – это существенно сокращает длительность пути решения любого вопроса. Подписание соглашения для нас, как регионального объединения работодателей, позволит на новом уровне представлять интересы предпринимателей на территории», - подчеркнул он.

«В каждой территории Красноярского края свои особенности ведения бизнеса. Те, которые мы выявили в Норильске в ходе встречи с местными предпринимателями, взяты на контроль, их необходимо рассматривать совместно. В том числе, с помощью таких соглашений с организациями, курирующими развитие бизнеса. Уверена, что совместными усилиями нам удастся выработать ряд решений, которые приведут к повышению эффективности мер господдержки северных предпринимателей с учётом специфики территории», - резюмировала Ольга Загитова.