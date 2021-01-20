Управление ГО и ЧС информирует норильчан о правилах пользования отопительными приборами
Управление ГО и ЧС информирует норильчан о правилах пользования отопительными приборами
В связи с низкими температурами возникает нагрузка на электросети многоквартирных домов. Убедительная просьба уделить особое внимание использованию электронагревательных приборов и, по возможности, снизить количество электропотребителей с целью недопущения возникновения пожаров.
При возникновении пожара незамедлительно сообщите по телефонам 101 или 112.