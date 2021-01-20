МАУ ИЦ «Норильские новости»

Управление ГО и ЧС информирует норильчан о правилах пользования отопительными приборами

Управление ГО и ЧС информирует норильчан о правилах пользования отопительными приборами

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Управление ГО и ЧС информирует норильчан о правилах пользования отопительными приборами

Управление ГО и ЧС информирует норильчан о правилах пользования отопительными приборами

В связи с низкими температурами возникает нагрузка на электросети многоквартирных домов. Убедительная просьба уделить особое внимание использованию электронагревательных приборов и, по возможности, снизить количество электропотребителей с целью недопущения возникновения пожаров.

При возникновении пожара незамедлительно сообщите по телефонам 101 или 112.

Фото Владимир Макушкин
20 января в 20:46 500
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