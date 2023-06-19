Управление ГО и ЧС Норильска информирует: сохраняйте бдительность на водных объектах
Управление ГО и ЧС Норильска информирует: сохраняйте бдительность на водных объектах
С наступлением летнего сезона значительно возросли риски происшествий на водных объектах, в том числе связанные с гибелью людей. В целях недопущения таких происшествий необходимо строго соблюдать меры безопасности, принимать во внимание погодные условия.
Перед выходом в тундру, на реки, озёра необходимо заблаговременно проинформировать единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования город Норильск по телефонам 112, 22-33-38, 22-33-39, а при выходе туристических групп необходимо подать заявку установленной формы.
В связи с характерными особенностями водных объектов на территории муниципального образования город Норильск отсутствуют специально отведенные места для массового купания людей.
В соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Красноярском крае, утверждёнными Постановлением Совета администрации Красноярского края от 21.04.2008 № 189-П, запрещается:
- купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и запрещающими надписями;
- купаться в необорудованных, незнакомых местах;
- прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
- загрязнять и засорять водоёмы;
- плавать на досках, брёвнах и других не приспособленных для этого средствах (предметах).
Согласно ст. 1.6 Закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах влечёт предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц — от трёх до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пяти до 20 тысяч рублей.
Судоводителям и судовладельцам при эксплуатации маломерных судов следует неукоснительно руководствоваться требованиями Правил пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации, утверждённых приказом МЧС России от 06.07.2020 № 487.
Нарушение указанных правил влечёт административную ответственность, предусмотренную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.