Управление общего и дошкольного образования Администрации Норильска приглашает норильчан на работу в летний период

В военно-патриотический лагерь круглосуточного пребывания детей «Мальчишки Севера» требуются: инструктор по физической культуре, воспитатели, старшие воспитатели (предпочтительно мужчины, прошедшие службу в рядах ВС РФ), аккомпаниатор, на период с 15 июня по 13 июля. У кандидатов должно быть педагогическое или соответствующее направлению деятельности образование. Лагерь базируется в средней школе №9 (ул. Талнахская, 71А). Дополнительную информацию можно получить по телефону: 43-72-00*3253.

В городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей требуются специалисты с педагогическим образованием на должность воспитателей. Лагерь будет работать в две смены: первая смена – с 1 июня по 30 июня; вторая смена – с 5 июля по 2 августа. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 43-72-00*3253.

В трудовые отряды школьников в районы Центральный, Талнах, Кайеркан, требуются специалисты с педагогическим образованием на должность воспитателя на период с 28 мая по 13 августа. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 43-72-00*3256.

В выездные оздоровительные лагеря Красноярского края требуются специалисты с педагогическим образованием на должности воспитателей. Информацию о периоде функционирования лагерей, условиях трудоустройства можно получить по телефону: 43-72- 00*3251.

Обязательным требованием для трудоустройства всех сотрудников является наличие справки об отсутствии судимости.