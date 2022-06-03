Управление Росгвардии по Норильску приглашает на службу граждан на должности полицейских

Кандидаты должны быть в возрасте до 35 лет, проходившие службу в ВС РФ.

Сотрудникам гарантируют:

– стабильную заработную плату;

– оплачиваемый отпуск в количестве от 55 дней;

– ежегодный бесплатный проезд сотрудника и одного члена семьи к месту проведения отпуска и обратно;

– льготный выход на пенсию;

– бесплатное медицинское обслуживание;

– санаторно–курортное лечение;

– ежегодную материальную помощь;

– 100% оплачиваемый больничный;

– компенсацию за наём жилья.

Обращаться по телефону 8(391)42–67–67.