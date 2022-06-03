Управление Росгвардии по Норильску приглашает на службу граждан на должности полицейских
Управление Росгвардии по Норильску приглашает на службу граждан на должности полицейских
Кандидаты должны быть в возрасте до 35 лет, проходившие службу в ВС РФ.
Сотрудникам гарантируют:
– стабильную заработную плату;
– оплачиваемый отпуск в количестве от 55 дней;
– ежегодный бесплатный проезд сотрудника и одного члена семьи к месту проведения отпуска и обратно;
– льготный выход на пенсию;
– бесплатное медицинское обслуживание;
– санаторно–курортное лечение;
– ежегодную материальную помощь;
– 100% оплачиваемый больничный;
– компенсацию за наём жилья.
Обращаться по телефону 8(391)42–67–67.