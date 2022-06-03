МАУ ИЦ «Норильские новости»

Управление Росгвардии по Норильску приглашает на службу граждан на должности полицейских

Управление Росгвардии по Норильску приглашает на службу граждан на должности полицейских

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Управление Росгвардии по Норильску приглашает на службу граждан на должности полицейских

Управление Росгвардии по Норильску приглашает на службу граждан на должности полицейских

Кандидаты должны быть в возрасте до 35 лет, проходившие службу в ВС РФ.

Сотрудникам гарантируют:

– стабильную заработную плату;

– оплачиваемый отпуск в количестве от 55 дней;

– ежегодный бесплатный проезд сотрудника и одного члена семьи к месту проведения отпуска и обратно;

льготный выход на пенсию;

бесплатное медицинское обслуживание;

санаторно–курортное лечение;

ежегодную материальную помощь;

100% оплачиваемый больничный;

компенсацию за наём жилья.

Обращаться по телефону 8(391)42–67–67.

3 июня в 14:09 440
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