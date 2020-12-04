Управление Росреестра озвучило рекомендации по защите недвижимости

Для этого норильчане могут подать заявление о невозможности государственной регистрации прав без их личного участия. С помощью данного заявления в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) вносится пометка, которая делает невозможным осуществление регистрационных действий без личного участия собственника недвижимости или его законного представителя. Стоит отметить, что наличие нотариальной доверенности в данном случае роли не играет.

Подать заявление на внесение записи о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя можно в личном кабинете официального сайта Росреестра или в офисах МФЦ «Мои документы».

Услугу можно получить бесплатно, госпошлину при подаче заявления оплачивать не нужно.