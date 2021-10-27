Управление Росреестра по Красноярскому краю проведёт горячую линию по вопросам гаражной амнистии

28 октября с 10.00 до 11.00 специалисты ведомства ответят на следующие вопросы:

– Какие документы необходимы для кадастрового учёта и регистрации прав на гараж и земельный участок в упрощённом порядке?

–С чего начать процедуру оформления?

– Куда обращаться, чтобы воспользоваться гаражной амнистией?

Со своими вопросами норильчане смогут обратиться по номеру 34-34-11.

Напомним, что закон об амнистии вступил в силу с 1 сентября текущего года и продлится до 2026 года. Теперь граждане смогут оформить в собственность гаражи и землю под ними в упрощённом порядке и стать полноправными владельцами этих объектов недвижимости, что позволит им совершать юридические действия – продавать, покупать, дарить или оформлять в наследство.