Управление Росреестра по Красноярскому краю проведёт завтра горячую линию
Управление Росреестра по Красноярскому краю проведёт завтра горячую линию
Каковы действия работников для взыскания задолженности по заработной плате?
Каким образом включить требования по заработной плате в реестр требований кредиторов?
Кто является руководителем предприятия после введения в отношении него процедуры банкротства?
Каким образом работники предприятия могут контролировать ход процедуры банкротства?
Куда обращаться в случае, если арбитражный управляющий не реагирует на обращения работников (бывших работников) должника?
На эти и другие вопросы ответят специалисты управления. Горячая линия пройдёт 31 марта с 12.00 до 13.00. Телефон - (391) 226-55-13.