Управление Росреестра по Красноярскому краю проведёт завтра горячую линию

Каковы действия работников для взыскания задолженности по заработной плате?

Каким образом включить требования по заработной плате в реестр требований кредиторов?

Кто является руководителем предприятия после введения в отношении него процедуры банкротства?

Каким образом работники предприятия могут контролировать ход процедуры банкротства?

Куда обращаться в случае, если арбитражный управляющий не реагирует на обращения работников (бывших работников) должника?

На эти и другие вопросы ответят специалисты управления. Горячая линия пройдёт 31 марта с 12.00 до 13.00. Телефон - (391) 226-55-13.