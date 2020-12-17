Управление Росреестра подвело итоги за 11 месяцев

За это время было проведено 4274 проверки по соблюдению требований земельного законодательства и 1495 административных обследований, во время которых было выявлено 2596 нарушений. Самым распространённым видом нарушения стало самовольное занятие земель и использование земельных участков без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю собственниками зданий, строений, сооружений, расположенных на таких земельных участках.

Сотрудники управления привлекли 782 нарушителей к административной ответственности. Наложили административные штрафы почти на 6,5 млн рублей. Взыскали штрафы почти на 4,4 млн рублей. Устранили ранее выявленные нарушения (1217).

Управление Росреестра напоминает, что за земельные правонарушения и за неисполнение предписаний органов государственного земельного надзора об устранении выявленных нарушений предусмотрены серьёзные штрафные санкции.