Управление социальной защиты напоминает

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалидам, в том числе детям-инвалидам, предусмотрена денежная компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 50%:

- платы за наём и платы за содержание жилого помещения, исходя из занимаемой общей площади жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов;

- платы за коммунальные услуги, рассчитанной по показаниям приборов учёта, но не более нормативов потребления;

- платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме независимо от вида жилищного фонда.

Кроме того, инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50% указанного взноса в пределах норматива площади.

Указанная компенсация предоставляется на период установления инвалидности. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.02.2022 № 183 особый порядок установления инвалидности продолжает действовать до 1 июля. Таким образом, получателям компенсации, у которых период установления инвалидности заканчивается до этой даты включительно, предоставление компенсации будет продлено автоматически в беззаявительном порядке. Обращаться в уполномоченное учреждение с соответствующим заявлением не требуется.

Дополнительную информацию можно получить у специалистов территориального отделения управления социальной защиты населения по городу Норильску по телефонам: 46-14-40, 46-07-03, 46-14-29, 46-42-30, 46-14-17, 46-06-96, 46-06-97.