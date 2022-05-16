Управление социальной защиты напоминает

Право на компенсацию имеют дети, проживающие на территории Красноярского края при следующих условиях:

- среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума (ВМП), установленную для соответствующей группы территорий Красноярского края (ВПМ на 2022 год — 19 739 рублей);

- ребёнок нуждается в амбулаторном консультировании и обследовании, стационарном лечении, которое, по заключению медицинских организаций, не может быть осуществлено по месту жительства;

- нуждаются в санаторно-курортном лечении по заключению медицинских организаций, имеется путевка (курсовка) в санаторно-курортные организации соответствующего профиля независимо от форм собственности.

Также на компенсацию имеет право лицо, сопровождающее ребёнка к месту консультирования, обследования, лечения и обратно; лицо,

сопровождавшее ребёнка к месту консультирования, обследования, лечения и вернувшееся обратно к месту своего жительства; лицо, отправившееся за ребёнком для его сопровождения от места консультирования, обследования, лечения к месту жительства.

Компенсация стоимости проезда предоставляется детям, не имеющим права на аналогичные меры социальной поддержки (социальные услуги) в соответствии с федеральным законодательством.

Для получения компенсации необходимо представить документы в течение шести месяцев с даты возвращения к месту жительства, указанной в проездных документах.

Пакет необходимых документов:

– документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи;

– свидетельство о рождении ребёнка — представляется по собственной инициативе родителя (лица, его заменяющего) или представителя;

– свидетельство о регистрации по месту жительства родителя (лица, его заменяющего) на территории Красноярского края — представляется по собственной инициативе родителя (лица, его заменяющего) или представителя;

– копия направления на госпитализацию, восстановительное лечение, обследование, консультацию, выданная медицинской организацией, осуществляющей наблюдение или приём больных, по форме 057/у-04, после прохождения — справка (выписка) о сроках пребывания в медицинском учреждении;

– копия отрывного талона к санаторно-курортной путёвке (обратного талона к курсовке) в соответствующую санаторно-курортную организацию (для предоставления компенсации стоимости проезда к месту санаторно-курортного лечения);

– копия документа, подтверждающего факт прохождения амбулаторного консультирования, обследования или стационарного лечения (медицинская выписка или справка);

– проездные документы (билеты) в соответствии с датами документа, подтверждающего факт прохождения амбулаторного консультирования, обследования или стационарного лечения, санаторно-курортного лечения;

– документы, подтверждающие доходы (при их наличии) заявителя и членов его семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления.

Заявление о компенсации стоимости проезда с прилагаемыми к нему документами заявитель или законный представитель (уполномоченный на основании доверенности) могут подать в клиентскую службу управления социальной защиты по адресам:

– Центральный район, ул. Советская, 14;

– Талнах, ул. Полярная, 7;

– Кайеркан, ул. Шахтёрская, 9а;

График приёма: понедельник–четверг — с 09.00 до 17.15, пятница — с 09.00 до 17.00.

Записаться на приём можно по телефону 46-14-41 или на официальном сайте министерства социальной политики Красноярского края в разделе «Запись на приём».

Также подать документы можно в структурные подразделения краевого государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», с адресами которых можно ознакомиться на сайте www.24mfc.ru и через краевой портал государственных и муниципальных услуг.