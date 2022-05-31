Управление социальной защиты населения проведёт день открытых дверей

В управлении социальной защиты, по адресу: ул. Советская, 14, с 10.00 до 15.00 пройдёт консультирование граждан о мерах соцподдержки.

В комплексном центре социального обслуживания населения «Норильский» (ул. Маслова, 4):

– 10.00 - 10.45 — психологический тренинг «Повышение стрессоустойчивости граждан пожилого возраста и инвалидов»;

– 10.00 - 11.00 — творческий мастер-класс «Классные штучки из мусорной кучки»;

– 10.00 - 17.00 — консультация специалиста полустационарной формы социального обслуживания; консультирование граждан по социальным и социально-медицинским вопросам;

– 10.00 - 17.00 — выставка творческих работ получателей социальных услуг.

В Центре семьи «Норильский» (ул. Мира, 2):

– 10.00 - 13.00 — работа консультативного пункта по вопросам социального обслуживания населения;

– 11.00 - 12.00 — презентация деятельности учреждения;

– 12.00 - 13.00 — организационное собрание с родителями и специалистами по вопросам организации, сопровождения и отдыха детей в летний период;

– 10.00 - 13.00 — благотворительная ярмарка «Из рук в руки».

В реабилитационном центре «Виктория» (ул. Нансена,22):

– 9.00 - 9.20 — спектакль театральной студии «Умка» «Кошкин дом»;

– 10.00 - 10.30 — спортивный досуг «Будь здоров»;

– 9.00 - 14.00 — выставка рисунков «День защиты детей»;

– 11.00 - 12.00 — мастер - класс по напольной игре шаффолбор;

– 12.00 - 13.00 — родительское собрание; презентация деятельности учреждения;

– 12.00 - 13.00 — досуговое мероприятие «На празднике у Веснушки»;

– 9.00 - 14.00 — фотовыставка «Социальный работник - это признание».