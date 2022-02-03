Управление жилищного фонда администрации Норильска напоминает

С документами горожанам необходимо обращаться по адресу: Ленинский пр., 40, корп. 4, кабинеты № 1, 2.

В управлении жилищного фонда действует новый график приёма - понедельник, вторник, среда, четверг с 14.00 до 17.00. Справки по телефону 43-70-30 (доб. 1813, 1812, 1810, 1808, 1803, 1805).

Заявочная кампания продлится до 1 августа. Претендовать на жилищную субсидию могут граждане со стажем работы в районах Крайнего Севера не менее 15 лет, не имеющие жилья за пределами Норильска и Таймыра. К сумме, оговоренной сертификатом, получатель вправе добавить собственные средства и приобрести жильё в любом регионе России по своему усмотрению. Срок реализации выданных свидетельств — до 22 июня текущего года.