МАУ ИЦ «Норильские новости»

Управление жилищного фонда администрации Норильска напоминает

Управление жилищного фонда администрации Норильска напоминает

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Управление жилищного фонда администрации Норильска напоминает

1 февраля в Норильске стартовала заявочная кампания по программе переселения на материк

Управление жилищного фонда администрации Норильска напоминает

С документами горожанам необходимо обращаться по адресу: Ленинский пр., 40, корп. 4, кабинеты № 1, 2.

В управлении жилищного фонда действует новый график приёма - понедельник, вторник, среда, четверг с 14.00 до 17.00. Справки по телефону 43-70-30 (доб. 1813, 1812, 1810, 1808, 1803, 1805).

Заявочная кампания продлится до 1 августа. Претендовать на жилищную субсидию могут граждане со стажем работы в районах Крайнего Севера не менее 15 лет, не имеющие жилья за пределами Норильска и Таймыра. К сумме, оговоренной сертификатом, получатель вправе добавить собственные средства и приобрести жильё в любом регионе России по своему усмотрению. Срок реализации выданных свидетельств — до 22 июня текущего года.

Фото Ирина Яринская
3 февраля в 14:14 670
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