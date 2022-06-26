Управляй мечтой

Кто из мальчишек в детстве не грезил о машине с пультом дистанционного управления? Сколько бы нам ни было лет, внутренний ребёнок остаётся с нами навсегда. Быт, семья, работа и вся эта взрослая жизнь загоняют в рамки, и немногие решаются на воплощение детской мечты. Хотя оно того стоит.

Увлекательное хобби — управление игрушечными автомобилями — появилось и в Норильске. И эти модели сложно назвать машинками. Несмотря на небольшие размеры, они внешне часто в точности соответствуют прототипам, а, с технической точки зрения, некоторые даже превосходят.

– Не детское это хобби. Во–первых, оно требует больших финансовых затрат. К тому же для детей игры с такими машинами, особенно скоростными, могут быть опасны. Есть модели, которые способны делать сальто с места, берут трамплины. Для того чтобы ими управлять, нужен опыт, — с ходу развеял впечатление Алексей, счастливый обладатель радиоуправляемой (RC) автомодели и по совместительству водитель реальной пожарной машины.

Так что же это за чудо–техника такая? Заходим на специализированные сайты для выбора моделей, и глаза разбегаются. Там и скоростные, и с высокой проходимостью, и обычные — всё, как с настоящими автомобилями. Предлагаю разобраться в видах, характеристиках и предназначениях этих игрушек.

Выбирай любую

Модели различаются по масштабу и могут достигать одного метра длиной. У норильчан популярен масштаб 1:10 — это порядка 50 см в длину.

В мире наиболее популярный класс техники для развлечения — «монстры». Благодаря большому клиренсу, огромным колёсам, высокому центру тяжести они способны преодолевать любые преграды, идеальны для прыжков с трамплинов, горок и просто для развлечения на даче. Есть модели с полным приводом, покоряющие любые типы ландшафта. Именно этот класс наиболее широко представлен на соревнованиях. Существуют исключительно шоссейные машины, предназначенные для дрифта на асфальте. А ещё туринги, краулеры, трагги, шорт–кроссы и другие менее популярные варианты. Они распространены среди узкого круга любителей и больше подходят тем, кто серьёзно занялся этим хобби.

Норильчанам особенно полюбились трофи–траки. Эти модели предназначены для медленной езды по очень труднопроходимым участкам и преодоления серьёзных препятствий. Такие часто оснащают вспомогательными агрегатами вроде лебёдок и другого внедорожного оборудования. Внешне же они похожи на автомобили, участвующие в ралли «Париж — Дакар», Camel Trophy, и просто настоящие трофийные внедорожники. В среде любителей радиотрофи ценится не только проходимость, но и такой критерий, как копийность — схожесть с прототипом.

– Трофийная модель интересна преодолением бездорожья. С ней надо ходить так, будто грибы собираешь. Если застрял в грязи, а это часто бывает, придётся цепляться к другой машине. Есть лебёдки, тросы — всем этим также можно управлять при помощи пульта. Практически у всех нас модели оборудованы, как настоящие. Конечно, при необходимости и рукой переставляем, называем такой манёвр «рука бога». Бывает ещё «пинок бога», но стараемся обойтись без этого, — добавил о предпочтениях норильчан Алексей.

Как это работает

Из названия следует, что управляются модели при помощи радиоволн. В самой машинке есть приёмник сигнала, подключенный к регулятору хода, и всё это питается от аккумуляторной батареи.

Трансмиссии моделей являются миниатюрными копиями полноразмерных автомобильных приводов. У мини–джипов — полный привод, межколёсные дифференциалы и раздаточная коробка. От двигателя до колёс крутящий момент добирается через карданные валы либо через ременную передачу или через шестерёнки.

Как известно, шасси — несущая часть конструкции. Что интересно, для создания хороших шасси используются самые современные материалы, такие как карбон и графит, титан и даже лёгкие магниевые сплавы. Самый распространенный вид — так называемая ванна, представляющая собой контейнер с высокими бортами, внутрь которого устанавливаются радиоаппаратура, двигатель и трансмиссия, а уже сверху закрепляется кузов. Профессиональные машинки обычно строятся на другом шасси, именуемом декой. Такая конструкция чем–то похожа на скейтборд, на который сверху устанавливаются все необходимые элементы. Внедорожники и модели для триала обычно используют шасси на продольных балках или на несущей раме подобно настоящим джипам.

Чаще всего используется независимая подвеска с масляными или фрикционными амортизаторами. Роль тормоза отлично выполняет сам двигатель. Для каждого вида моделей существует свой тип колёс. Так, на машинки для дрифта ставят легкие пластиковые диски с жёсткими гладкими покрышками. На внедорожники и модели для трофи ставят тяжёлые металлические диски. Тип покрышек также зависит от задачи.

Внешний облик очень разнообразный. Для внедорожников, трофи, моделей для дрифта и раллийных он создаётся с максимальной точностью. Чем лучше копия, тем больше очков можно заработать на соревнованиях. Корпуса для гоночных шоссейных моделей обычно делают максимально обтекаемыми и низкими, это необходимо для развития максимальных скоростей. Тут сходство с прототипом неважно, так же как и для триал–моделей. Триальные корпуса сильно занижаются, чтобы опустить как можно ближе к грунту центр тяжести и добавить машинке устойчивости на сложных спецучастках.

Стоит отметить, что счастливые обладатели подобных «игрушек» зачастую их модифицируют. Например, на модели для сурового бездорожья устанавливаются улучшенные подвески с увеличенным ходом. Трофи–машинки получают более выносливые лебёдки, комплектуются сэнд–траками (металлические пластины, подкладываемые под колёса для езды по песку). Спортивные гоночные «шоссейки» оснащаются мощными двигателями и т. д. Улучшения могут касаться любой составляющей — от шасси до кузова.

А некоторые сами собирают машину практически с нуля, как, например, электромеханик Дмитрий:

– За всё время у меня было две модели. Обе собирал сам. Изначально решил, что если получится сделать, то буду ездить. Колёса, мосты, «корда» и электроника покупные. Каркас паял из автомобильных тормозных трубок и электродов. Корпус создавал из пластиковых табличек. С детства занимался авиамоделированием, так что опыт есть.

Катать и строить

Вариантов и характеристик моделей много. Но какая подойдёт именно вам? Посмотрим на примере популярных в Норильске трофи. Они продаются в двух основных типах исполнения: RTR–версии и KIT–наборы.

RTR–комплект — это модель, достав которую из коробки, можно сразу приступать к эксплуатации. Вам нужно только зарядить аккумулятор и вставить батарейки в пульт управления. Она уже собрана, кузов покрашен, всё остальное в комплекте есть. Хотя шасси стоит всё–таки подготовить.

KIT–набор — это шасси модели, разобранное на винтики, и неокрашенный кузов. Электроника в комплект не входит, нужно покупать отдельно. Вам необходимо будет собрать шасси, следуя инструкции, затем — кузов, который также надо будет покрасить. Процесс требует времени и терпения, но взамен вы получаете не только надёжно собранную своими руками модель, но и полное понимание того, что собственно находится у неё внутри.

Распространённые бренды: Axial, Traxxas, RC4WD, MST, HPI, Team Raffee, Element, Tamiya, CROSS RC, RedCat, Carisma и многие другие. Средняя стоимость машинки сегодня — 40 тыс. рублей. Есть и гораздо более дорогие, но это уже эксклюзивные модели топовых брендов. У дешёвых порой изрядно хромает качество. В Норильске специализированных магазинов нет, так что покупки совершаются через интернет–магазины. Не менее распространённый вариант — купить машинку на вторичном рынке. Во всех социальных сетях есть группы, посвящённые RC–трофи, с разделом «Купля–продажа», где моделисты выставляют свои аппараты на торги.

О подводных камнях при выборе дешёвых вариантов рассказал Виктор, диспетчер одного из отделов «Норильскникельремонта»:

– Это моё хобби с 2015 года. На первой модели отъездил долго, менял только кузов. А потом в интернете случайно наткнулся на базу 6х6. Интересно стало, какая у неё проходимость. Да и стоила она относительно недорого. На первых покатушках она показала себя очень хорошо. Потом начались «китайские болячки». Комплектующие из Поднебесной слабенькие. Первым полетел регулятор скорости. Потом по каким–то причинам четыре двигателя спалил, нагревались. Подшипники на осях тоже ломались. Затратно, конечно, постоянно ремонтировать, но в этом для моделиста что–то есть.

И это здорово

RC–моделизм — то занятие, которое в той или иной степени заставляет поработать руками, даже если это простое техобслуживание модели. Человек, ранее боявшийся открутить гайку на колесе, вдруг выдаёт очень интересный творческий продукт, даже если это не целая модель, а какая–то небольшая деталь её обвеса. Так случилось и с Ильнаром, моделистом с небольшим стажем, но уже с богатым опытом.

– Все началось пять лет назад. Просматривая ролики в интернете, случайно встретил видео, на котором ребята катают радиоуправляемые машинки. Купил сыну такую же, потом начался тюнинг модели. Затем купил модель побольше. Первая, к слову, до сих пор дома стоит. А вот третья — уже самоделка. Строить своими руками, ремонтировать — это отдельное хобби», — поделился Ильнар.

Не удивительно, что такое увлечение со временем затягивает, и трудно остановиться. У многих поклонников автомоделизма мини–автопарк вырастает до внушительных размеров. Здорово, когда у человека есть любимое занятие.