Управляющая компания возместила норильчанину убытки, связанные с затоплением квартиры

Пострадавший не раз обращался в УК «Город» с жалобами на потоп в квартире. После проведённой экспертизы управляющая компания согласились компенсировать расходы на ремонт. Однако хозяин квартиры требовал также возместить затраты на услуги клининга и вынужденную аренду другой квартиры. Он обратился в местный отдел управления Роспотребнадзора. Ведомство подготовило исковое заявление и выступило в защиту прав потребителя в суде.

Решением судьи с управляющей компании взыскано в пользу потребителя 65 тысяч рублей (стоимость услуги по уборке жилого помещения — 5 тысяч рублей, стоимость найма жилого помещения — 36 тысяч рублей, компенсация морального вреда — 2 тысячи рублей и штраф в размере 21 500 рублей).