Управляющий мехового салона украл почти четыре миллиона рублей

По данным сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Норильску, 27-летний мужчина работал в салоне меховых изделий в должности управляющего. В ходе расследования выяснилось, что с сентября прошлого года по январь нынешнего он не вносил деньги от продаж, которые были совершены за наличный расчёт. При инвентаризации он вписывал фиктивные данные.

За это время мужчина успел продать 64 изделия на общую сумму около 3,9 млн рублей.

В отношение злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», ему грозит лишение свободы до 10 лет и штраф.

На данный момент он задержан по ст. 91 УПК РФ.