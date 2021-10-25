Упрощена процедура получения статуса резидента Арктической зоны Российской федерации

Сейчас утверждён перечень направлений деятельности, на которые не распространяется требование по инвестициям в недвижимость. Напомним, что, получив статус резидента, компании могут рассчитывать на множество преференций. Это, например, более низкие ставки по налогам и страховым взносам, льготы на аренду земельных участков, дешёвые кредиты.

Документ гласит, что участники некоторых сфер деятельности теперь могут не брать на себя обязательство по инвестициям в реконструкцию или строительство объектов недвижимости. Это коснётся 58 направлений, среди которых - животноводство, лесоводство, обработка металлов, производство мебели, одежды, бумаги и изделий из кожи, издательская деятельность, сбор и утилизация отходов, образовательные услуги и деятельность в области здравоохранения. Данное решение станет стимулом для социально-экономического развития российского Заполярья.