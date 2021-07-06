Упрощён порядок выезда детей за границу

Владимир Путин подписал закон, по которому для выезда ребёнка за рубеж с сопровождением необходимо согласие только одного родителя. Причём достаточным для этого будет отсутствие оформленного несогласия на поездку со стороны другого родителя.

И несогласие на выезд ребёнка теперь будет гибким: можно запретить ребёнку поездку как во все страны, так и в конкретные государства. В случае если в указанную страну с ребёнком едет сам несогласный родитель, никаких препятствий для выезда не будет. Отозвать несогласие можно будет во внесудебном порядке.