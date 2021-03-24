МАУ ИЦ «Норильские новости»

Упрощённый порядок назначения инвалидности продлили

Упрощённый порядок назначения инвалидности продлили

Главная / Новости / Общество

Упрощённый порядок назначения инвалидности продлили

Пенсионный фонд России сообщает: по решению правительства РФ, беззаявительный порядок оформления (установления или подтверждения) инвалидности продлён до 1 октября текущего года.

Упрощённый порядок назначения инвалидности продлили

Напомним, что данная мера позволяет продлевать инвалидность на основании документов медицинских учреждений без посещения гражданином бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ). Также временные правила позволяют не посещать Пенсионный фонд для продления пенсии по инвалидности.

Органы МСЭ самостоятельно передают в ПФР все необходимые данные. При наступлении даты, до которой была установлена инвалидность по итогам предыдущего освидетельствования, её срок автоматически продлевается на полгода, как и право на пенсию и другие выплаты.

Временные правила доступны для инвалидов I, II и III групп.

При первичном установлении инвалидности после получения сведений от органов МСЭ специалисты ПФР свяжутся с гражданином и проинформируют его о возможности подачи заявления на назначение и доставку пенсии через личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг. Если у гражданина не будет возможности направить заявление удалённо с помощью электронных сервисов, то своё согласие на назначение пенсии по инвалидности он сможет дать специалистам ПФР по телефону. Заявление на доставку при этом можно будет направить почтой или подать лично.

Фото из открытых источников
24 марта в 11:05 30
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также