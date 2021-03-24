Упрощённый порядок назначения инвалидности продлили

Напомним, что данная мера позволяет продлевать инвалидность на основании документов медицинских учреждений без посещения гражданином бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ). Также временные правила позволяют не посещать Пенсионный фонд для продления пенсии по инвалидности.

Органы МСЭ самостоятельно передают в ПФР все необходимые данные. При наступлении даты, до которой была установлена инвалидность по итогам предыдущего освидетельствования, её срок автоматически продлевается на полгода, как и право на пенсию и другие выплаты.

Временные правила доступны для инвалидов I, II и III групп.

При первичном установлении инвалидности после получения сведений от органов МСЭ специалисты ПФР свяжутся с гражданином и проинформируют его о возможности подачи заявления на назначение и доставку пенсии через личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг. Если у гражданина не будет возможности направить заявление удалённо с помощью электронных сервисов, то своё согласие на назначение пенсии по инвалидности он сможет дать специалистам ПФР по телефону. Заявление на доставку при этом можно будет направить почтой или подать лично.