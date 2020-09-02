Урок профориентации для первоклашек

Главная задача клуба рассказать о деятельности «Норникеля» и значимых профессиях, на которых держится наш город. В честь праздника всем деткам участники клуба дарят подарочные наборы и книги о компании.

2020 год стал особенным, поэтому в этом году Уроки Компании проводятся в новом формате. Специалисты Управления корпоративных проектов и Дворца культуры ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» подготовили серию коротких видеороликов из пяти видеофрагментов, рассказывающих первоклашкам об основных процессах горно-металлургического производства. А главное, что эти ролики могут использовать не только учителя начальной школы, но и педагоги-профориентаторы.